Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Площадь пожара на сгоревшем СТО составила 327 квадратных метров
Поздним вечером 21 декабря произошел пожар в здании станции технического обслуживания (СТО) в Бердске.
Видео Курьер. Среда. Бердск
Пожарные получили сообщение о возгорании СТО в гаражном кооперативе «Олимпийский», расположенный в Микрорайоне недалеко от пожарной части ПЧ-32 в районе остановки Черемушной, в 22.44.
Видео Курьер. Среда. Бердск
— В результате пожара повреждены здание СТО и располагавшиеся в нем пять автомобилей — три «Тойоты», «Мицубиси», «Лексус». Два автомобиля, «Тойоты», восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара составила 327 квадратных метров. На месте пожара проводится предварительная проверка. Работают дознаватели отдела надзорной деятельности (ОНД) и эксперт новосибирской испытательной пожарной лаборатории, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД по Бердску Николай Степоненков.
По его словам, на СТО было видеонаблюдение, дознаватели изъяли жесткий диск, если он не поврежден, то с его помощью которого восстановят картину случившегося.
— Такой пожар нельзя отнести к разряду рядовых, ущерб от него существенный, — говорит Степоненков.
На месте события побывал «Курьер. Среда. Бердск». Судя по увиденному, ни один автомобиль не подлежит восстановлению. Очевидцы перед возгоранием слышали резкий хлопок, полагают, что взорвался баллон с газом. По другим версиям, взорвался бензобак в одном из авто.
Вокруг СТО разбросаны панели от стен, сгоревшие обломки перекрытий, обледеневшие после тушения пожара двери. Остовы сгоревших машин говорят о том, что вряд ли они уже смогут быть восстановлены.
Владельцы сгоревших авто и соседних гаражей с печалью в глазах смотрят на ужасное пепелище.
Остается радоваться, что никто в пожаре из сотрудников СТО и клиентов не пострадал.
С начала этого года в Бердске произошел 101 пожар.
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хорошо хоть люди не погибли.
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Авто жалко коенчно. Но, насколько законно, этот пристрой к гаражу функционировал ? И как вообще дали на это разрешение ?
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