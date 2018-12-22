Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Поздним вечером 21 декабря произошел пожар в здании станции технического обслуживания (СТО) в Бердске.

Видео Курьер. Среда. Бердск



Пожарные получили сообщение о возгорании СТО в гаражном кооперативе «Олимпийский», расположенный в Микрорайоне недалеко от пожарной части ПЧ-32 в районе остановки Черемушной, в 22.44.

Видео Курьер. Среда. Бердск



— В результате пожара повреждены здание СТО и располагавшиеся в нем пять автомобилей — три «Тойоты», «Мицубиси», «Лексус». Два автомобиля, «Тойоты», восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара составила 327 квадратных метров. На месте пожара проводится предварительная проверка. Работают дознаватели отдела надзорной деятельности (ОНД) и эксперт новосибирской испытательной пожарной лаборатории, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД по Бердску Николай Степоненков.

По его словам, на СТО было видеонаблюдение, дознаватели изъяли жесткий диск, если он не поврежден, то с его помощью которого восстановят картину случившегося.

— Такой пожар нельзя отнести к разряду рядовых, ущерб от него существенный, — говорит Степоненков.

На месте события побывал «Курьер. Среда. Бердск». Судя по увиденному, ни один автомобиль не подлежит восстановлению. Очевидцы перед возгоранием слышали резкий хлопок, полагают, что взорвался баллон с газом. По другим версиям, взорвался бензобак в одном из авто.

Вокруг СТО разбросаны панели от стен, сгоревшие обломки перекрытий, обледеневшие после тушения пожара двери. Остовы сгоревших машин говорят о том, что вряд ли они уже смогут быть восстановлены.

Владельцы сгоревших авто и соседних гаражей с печалью в глазах смотрят на ужасное пепелище.

Остается радоваться, что никто в пожаре из сотрудников СТО и клиентов не пострадал.

С начала этого года в Бердске произошел 101 пожар.