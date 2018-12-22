КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам студию!!!
Продам комнату в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска

Повышают стоимость сотовой связи с 1 января 2019 года Билайн, МегаФон, Tele2

О третьей мировой войне из-за конфликта в Керченском проливе заявляет Daily Express

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

От российского самолета Sukhoi Superjet 100 отказывается Европа

На призыв через соцсети тысячи «желтых жилетов» вышли на улицы Португалии

Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго

Срезали опасную колею на ул. Красноармейской в Бердске

Зарастет ли мусором при тарифе 92 рубля с 3 января 2019 года Бердск?

Шимкив: Безусловно включить Бердск в программу «Сельский доктор»

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Автомобили не подлежат восстановлению. СТО в ГСК «Олимпийский» находится в 100 метрах от пожарной части. (ВИДЕО, ФОТО)

22.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Площадь пожара на сгоревшем СТО составила 327 квадратных метров

Поздним вечером 21 декабря произошел пожар в здании станции технического обслуживания (СТО) в Бердске.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Пожарные получили сообщение о возгорании СТО в гаражном кооперативе «Олимпийский», расположенный в Микрорайоне недалеко от пожарной части ПЧ-32 в районе остановки Черемушной, в 22.44.

Видео Курьер. Среда. Бердск

— В результате пожара повреждены здание СТО и располагавшиеся в нем пять автомобилей — три «Тойоты», «Мицубиси», «Лексус». Два автомобиля, «Тойоты», восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара составила 327 квадратных метров. На месте пожара проводится предварительная проверка. Работают дознаватели отдела надзорной деятельности (ОНД) и эксперт новосибирской испытательной пожарной лаборатории, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОНД по Бердску Николай Степоненков.

По его словам, на СТО было видеонаблюдение, дознаватели изъяли жесткий диск, если он не поврежден, то с его помощью которого восстановят картину случившегося.

— Такой пожар нельзя отнести к разряду рядовых, ущерб от него существенный, — говорит Степоненков.

 

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

На месте события побывал «Курьер. Среда. Бердск». Судя по увиденному, ни один автомобиль не подлежит восстановлению. Очевидцы перед возгоранием слышали резкий хлопок, полагают, что взорвался баллон с газом. По другим версиям, взорвался бензобак в одном из авто.

Вокруг СТО разбросаны панели от стен, сгоревшие обломки перекрытий, обледеневшие после тушения пожара двери. Остовы сгоревших машин говорят о том, что вряд ли они уже смогут быть восстановлены.

Владельцы сгоревших авто и соседних гаражей  с печалью в глазах смотрят на ужасное пепелище.

Остается радоваться, что никто в пожаре из сотрудников СТО и клиентов не пострадал.

С начала этого года в Бердске произошел 101 пожар.

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в БердскеСгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске

Сгорели пять автомобилей вместе с СТО от взрыва газа в Бердске


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За 70 мешков бракованной штукатурки подаст в суд жительница Бердска Повышают стоимость сотовой связи с 1 января 2019 года Билайн, МегаФон, Tele2 О третьей мировой войне из-за конфликта в Керченском проливе заявляет Daily Express

(2) Комментариев

  1. Аноним

    хорошо хоть люди не погибли.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. +1

    Авто жалко коенчно. Но, насколько законно, этот пристрой к гаражу функционировал ? И как вообще дали на это разрешение ?

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика