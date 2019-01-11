Ринулись заключать договоры на вывоз мусора в офис регоператора на ул. Ленина, 17А жители Бердска

Открылось представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск» в Бердске. Офис начал работать с 10 января. За один рабочий день на приеме побывали 49 человек. Кто-то заключал договор на вывоз мусора, кто-то интересовался, какие документы необходимо взять с собой для заключения договора, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Владимир Николаевич рекомендует обращаться в бердский офис регионального оператора «Экология-Новосибирск» жителям частного сектора, тем, кто не имеет возможности заключить договор на вывоз мусора через интернет, и юридическим лицам.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» у жителей частного сектора в новом году появились проблемы с вывозом мусора. Они не знали, куда звонить, чтобы заказать машину. Все структуры отправляли людей к региональному оператору. Не все бердчане могли дозвониться в Новосибирск.

Один специалист проводит прием граждан в рабочие дни в офисе компании «ЭкоСервис» по адресу: ул. Ленина, 17А. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 3-88-66.