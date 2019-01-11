Ринулись заключать договоры на вывоз мусора в офис регоператора на ул. Ленина, 17А жители Бердска

Теперь решить проблему по вывозу мусора можно в Бердске, обратившись к представителю регионального оператора
Открылось представительство регионального оператора «Экология-Новосибирск» в Бердске. Офис начал работать с 10 января. За один рабочий день на приеме побывали 49 человек. Кто-то заключал договор на вывоз мусора, кто-то интересовался, какие документы необходимо взять с собой для заключения договора, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Владимир Николаевич рекомендует обращаться в бердский офис регионального оператора «Экология-Новосибирск» жителям частного сектора, тем, кто не имеет возможности заключить договор на вывоз мусора через интернет, и юридическим лицам.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» у жителей частного сектора в новом году появились проблемы с вывозом мусора. Они не знали, куда звонить, чтобы заказать машину. Все структуры отправляли людей к региональному оператору. Не все бердчане могли дозвониться в Новосибирск.
Один специалист проводит прием граждан в рабочие дни в офисе компании «ЭкоСервис» по адресу: ул. Ленина, 17А. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 3-88-66.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
У меня такой вопрос:
А почему жители частного сектора должны кого-то вызывать для вывоза мусора, если мы теперь платим ежемесячный тариф по нормативу? Пусть они сами и вывозят этот норматив из частного сектора. Более того, я отказываюсь накапливать мусор на своей территории, а потом делать заявку на его вывоз, мне за это ни кто не платит. Пусть предоставят площадки для накопления мусора в частном секторе и от туда уже вывозят хоть по какому графику.
10 3
Потом не жалуйтесь, если эту площадку организуют напротив ваших окон.
Мне кажется, в частном секторе как раз проще содержать в чистоте свой собственный контейнер, чем призывать к порядку всех соседей.
Или, наоборот, вам придется ходить с мешком мусора за пару километров.
0 0
по САНПИНу контейнерная площадка должна располагаться не ближе 20м и не дальше 100м, от жилых домов, которые она обслуживает. Вывозится мусор с площадке должен ежедневно.
Если мне предлагают содержать свой собственный контейнер для накопления мусора, то почему тогда я должен платить по какому-то нормативу, если в контейнере четко видно какой объем мусора я накопил.
1 0
А мне не понятно — почему в Новосибирске 85 руб. с человека, а у нас 92.
2 0
И с частным сектором — тоже непонятки. Вы либо по факту берите — 466 руб. за куб., либо организуйте мусороприемники и возите по мере накопления.
3 0
полностью поддерживаю
0 0
И как заставить частный сектор платить. Нету у меня мусора. Не прописан никто в доме. За свет и воду плачу.
2 0
А чего ж за свет и воду платите, если никто не живет? Или все же живет?
А если живет, то не потребляет пластика и стекла? Вот совсем, совсем? Не надо лукавить, не может такого быть. Может, в частном секторе мусора и меньше, чем в МКД, но это и надо регулировать тарифами, а не отмораживаться наивным «мусора нет». А почти каждый день вижу, как жители частного сектора подбрасывают мусор, которого нет, к пятиэтажке по пути к остановке.
0 1
Сейчас назаключают договоров одно предприятие не будёт справляться и тут появится некто который возьмет в аренду транспорт и контейнера в аренду у той же вербены заключт договор с экосервес и будет может тариф будет чуть выше а ему всячески будут оказывать содействие и администрация и депутаты потому что к реформе не готовы как всегда знакомая история
0 0