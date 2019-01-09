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Отменить крестный ход до проруби на Крещение могут в Бердске

По новым требованиям безопасности сопровождать колонну православных должны не менее 36 машин. Чиновники предложили церкви сократить маршрут, чтобы не перекрывать главную улицу города.

9.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Отменить крестный ход до проруби на Крещение могут в Бердске

Крестный ход дошел до берега Бердского залива от Преображенского храма за 40 минут

Крестный ход в Крещение 19 января, возможно, в Бердске отменят. Об этом сегодня, 9 января, шла речь на рабочем совещании в бердской мэрии по организации традиционных крещенских купаний.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в 2019 году купель на Крещение прорубят, как всегда, на Бердском заливе в районе парка «Ремикс», что на ул. Попова. И, как обычно, организуют дежурство спасателей, полиции и скорой помощи в течение всего 19 января, пока люди идут окунаться в прорубь.

Только традиционный крестный ход от церкви до иордани стоит под вопросом. Многие годы православные, перед тем, как окунуться в крещенскую купель, проходили с хоругвиями, иконами и молитвами от Преображенского собора, что на ул. Горького до Бердского залива. И шла колонна всегда по главной улице города, в связи с чем ул. Ленина на пару часов закрывали для движения транспорта.

Сейчас ситуация изменилась. ГИБДД ужесточила требования к безопасности на дорогах. Для сопровождения сотен паломников, идущих по проезжей части Бердска, необходимо около 40 машин. Такого количества в городе просто нет, а областной полк ДПС вряд ли выделит столько транспорта Бердску.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела общественных связей бердской администрации Анна Чекмазова, местные священнослужители подали заявку на прохождение крестного хода 19 января от Преображенского храма до стоянки теплохода «Ремикс» на Бердском заливе.

-Для обеспечения безопасности необходимо порядка 36 единиц. Ни организаторы, ни мы не может предоставить такое количество. Поэтому было предложение сократить движение крестного хода — пойти от Сретенского храма (на ул. Лазо, он гораздо ближе к будущей крещенской проруби — прим. ред.). Пока они рассматривают это предложение — либо так, либо, по видимому, никак. Потому что в таком масштабе при новых требованиях сложно обеспечить безопасность, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анна Владимировна.

Она не берется предсказывать, согласятся ли священнослужители на предложение чиновников сократить маршрут. Но до сего времени, по ее словам, с церковью удавалось договариваться. Так, например, в последнее время крестный ход движется от Преображенского кафедрального собора до площади Горького. Хотя раньше шли до Сретенской церкви по ул. Островского, которую перекрывали.

-Пытаемся договариваться. Речь же не идет о том, что кто-то не хочет. Стоят жесткие условия соблюдения безопасности, — рассказала Анна Чекмазова, выразив уверенность в том, что бердские священнослужители пойдут навстречу и сократят маршрут крестного хода.

 


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Не проще бассейн поставить во дворе церкви и там окунаться

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