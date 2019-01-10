Закон о любительской рыбалке: ловить 5 кг рыбы, остальную — отпускать

В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О любительском рыболовстве», принятие которого откладывалось целых шесть лет. Главное новшество — введение суточной нормы вылова на человека. Кроме того, в документе четко перечислены запретные способы и орудия добычи рыбы, а также сообщается, когда частные рыбопромысловые участки станут «народными». Большая часть изменений вступает в силу с 1 января 2020 года. Сколько килограммов щук и окуней теперь сможет поймать на уху обычный рыбак и как новые правила скажутся на любителях подводного лова, разбирался обозреватель «РГ».

О браконьерах и любителях

Основная задача, которую ставили перед собой законодатели, разрабатывая новые правила, — провести черту между браконьерством и любительской ловлей. Как объяснили «РГ» в пресс-службе Росрыболовства, изменения помогут называть вещи своими именами — либо рыбак ловит пару рыбин «на заливное», либо он нарушает закон, уничтожая биоресурсы в неограниченных количествах. «Они введены для того, чтобы разграничить обычных рыбаков-любителей от так называемых «заготовителей», которые под видом любителей бесконтрольно пытаются ловить чуть ли не в промышленных объемах», — рассказали в ведомстве.

Раньше у инспекторов рыбнадзора просто опускались руки — даже когда промысловый характер ловли был очевиден, воздействовать на рыбаков они не имели права. «Это все для кошки», — могли сказать им, если не было других нарушений (например, поймали краснокнижную рыбу или рыбачили в нерест). Понятно, что потом сотни килограммов этой «любительской» рыбы оказывались на прилавках рынков и магазинов, но сделать ничего было нельзя — закон не позволял.

Масштабы проблемы подтверждают и цифры. Так, на Горьковском водохранилище на средней Волге в 2017 году промысловиками было добыто около 131 тонны рыбы, а рыбаками-любителями — 136 тонн. Получалась абсурдная ситуация: лицензированные заготовители уступали по улову якобы простым рыбакам.

На рыбалку с весами

Теперь же суточная норма вылова становится фиксированной. Она определяется приказами Минсельхоза России для каждого из восьми рыбохозяйственных бассейнов России — Азово-Черноморского, Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского, Западного и Северного. Понятно, что запасы рыбы в регионах отличаются, поэтому даже внутри одного бассейна норма «плавает». Например, в Астраханской области можно ловить не более 10 кг рыбы в день, а в Тамбовской — 5 кг, хотя оба региона относятся к Волжско-Каспийскому бассейну. Впрочем, для большинства регионов Центрального федерального округа норму ограничат именно отметкой в 5 кг.

«Эта норма, 5 кг, существовала и в советское время, но потом была отменена. Такого количества на самом деле хватает за глаза. Ведь это 150 килограммов рыбы в месяц! На мой взгляд, даже на социально незащищенных слоях населения в сельской местности, для которых пойманная рыба — хорошее подспорье к ежедневному рациону, это ограничение не отразится», — рассказал «РГ» президент воронежской рыболовной ассоциации Андрей Ермаков.

Наивная отговорка «Это для кошки» — больше не работает

Правда, есть и приятное исключение из правил. Если рыбаку посчастливилось поймать большую рыбину, которая уже в единичном экземпляре с ходу превышает лимит, то ее все-таки можно будет взять с собой. Так что трофеи никто не отменяет. А вот в довесок уже прихватить ничего не получится. Даже если это крохотная 100-граммовая уклейка или окушок. Рыбалку можно не прекращать, главное — сразу отпускать пойманную сверх нормы рыбу.

Надо сказать, что для регионов, где рыбалка издревле считается традиционным занятием, суточные нормы гораздо выше. Ведь поморы, живущие в Архангельской и Мурманской областях, иногда неделями не выходят в море из-за штормов, а заготавливать рыбу на зиму нужно все равно. В итоге до того, как море покроет льдом, может оставаться всего несколько дней, а погреб еще полупустой. И тут уж никто не будет смотреть на норму в 5 или 10 кг — возьмут столько, сколько лодка увезет. Поэтому здесь по закону можно ловить по 100 кг мойвы и сайки. Суммарный суточный лимит трески, пикши, сайды, зубатки, камбалы и сельди в Баренцевом море определен в 100 кг, в Белом — в 50 кг.

В любом случае теперь на рыбалку обязательно придется брать безмен, чтобы быть в курсе того, насколько увесистая попалась рыба. Кроме того, в новых правилах стоит обратить внимание не только на общий разрешенный вес суточного улова, но и допустимый вес каждого вида рыбы в отдельности. Ограничения могут действовать и на число экземпляров. Например, если в Костромской области судаков можно поймать на 5 кг вне зависимости от их числа, то в Курской — всего три судака (при действующем суточном ограничении в 5 кг на все виды рыбы).

Традиционный широкий жест рыбака — насколько увесистая тебе попалась рыба — уходит в прошлое.

Рыбалка остается бесплатной

Не менее важная часть нового закона — ликвидация всех рыбопромысловых участков (РПУ). Их в России не должно остаться до конца 2020 года. «Рыбаки-любители последовательно выступали за отмену РПУ, и теперь этого наконец удалось добиться. Эта система, по сути, закрывала доступ на реки и озера всем, кто не хотел платить. Участки рек в огромном количестве передавали юрлицам, которые якобы в обмен на благоустройство водоемов и бережное отношение к экологии получали право брать деньги с рыбаков. Конечно, этот порочный круг надо было прервать», — рассказал Андрей Ермаков. Он отметил, что в развитии системы РПУ были заинтересованы мощные бизнес-структуры в каждом регионе, но мнение и интересы простых рыбаков все-таки перевесили на общей чаше весов. В противном случае речь скоро могла пойти о тотальной коммерциализации всей любительской рыболовной активности.

По мнению Ермакова, закон несет и воспитательную функцию. Сейчас в стране около 25 миллионов рыбаков, отслеживать каждого просто невозможно, поэтому нужно растить поколение ответственных рыболовов, которые смогут и сами сделать замечание нарушителю.

Что там под водой

Запрещает закон также использовать акваланги и эхолоты для подводной рыбалки.

Для тех, кто обычно спускается с «гарпуном» по быстрым рекам, это ограничение вряд ли о чем-то говорит. Кому придет в голову погружаться с баллонами на мелководье, да еще и пытаться пользоваться поисковым прибором в бурлящем потоке? А вот на спокойных и глубоких водоемах эти средства превращают стрелка в браконьера — можно без труда отыскать рыбу и стрелять, пока кислород не кончится, а это целых 45-50 минут. За это время можно перебить всю живность. Кроме того, акваланги часто используют ловцы морских ежей, гребешков и крабов у берегов Кольского полуострова или в дальневосточных морях, собирая десятки килограммов морепродуктов за одно погружение. В результате — безжизненное дно, где едва ли останется одна морская звездочка.

Теперь рассчитывать придется на собственную «дыхалку»: хочешь полакомиться свежим гребешком — тогда задерживай дыхание и ныряй.

Кстати

Закон о любительском рыболовстве, помимо всего прочего, запрещает использовать все варварские средства добычи рыбы: взрывчатые и химические вещества, электроудочки, сети. Сетями могут пользоваться только жители Севера, Сибири и Дальнего Востока в определенное время, но их придется маркировать. А вот спортивным рыболовам повезло больше всего — во время соревнований суточной нормы вылова рыбы нет, сколько поймаешь — все твое.