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На поддержку США при подписании мирного договора с Россией надеется Япония

Ожидается, что японский премьер Абэ посетит РФ во второй половине января.

9.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
На поддержку США при подписании мирного договора с Россией надеется Япония

Все острова Курильской гряды японцы объединили в один остров — Хабомаи

Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая.

По словам советника главы японского правительства, США нужно понять важность заключения мирного договора между его страной и Россией в качестве средства совместного противодействия «угрозе со стороны Китая». Советник еще раз сказал, что премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание этого документа.

6 января Абэ заявил, что подписание мирного договора будет выгодно и Вашингтону еще и потому, что у него заключен договор о безопасности с Токио.

Ожидается, что японский премьер посетит Россию во второй половине января.

В Сингапуре 14 ноября прошлого года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

После окончания Второй мировой войны все южные Курилы были включены в состав Советского Союза, однако Токио, воевавшее на стороне фашистской Германии, до сих оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Итого как минимум восемь островов, не считая отдельно стоящие скальные островки (острова Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой и др.).

Миф о «четырех островах», по мнению специалистов, России навязан японцами, которые объединили все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров — Хабомаи.

Источник: Вести


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    » По словам советника главы японского правительства, США нужно понять важность заключения мирного договора между его страной и Россией в качестве средства совместного противодействия «угрозе со стороны Китая». »
    ну вот и вскрылась подоплека сдачи Курильских островов…США борется со своим главным экономическим противником — с Китаем, и использует здесь исторического конкурента китаезов — Японию…
    в последние годы в Японии началась серьезная и масштабная программа усиления армии, флота,авиации и ракетных систем …..
    В этом противостоянии Путин, видимо, решил поставить на США против Китая — в надежде на какие то поблажки, ослабления санкций и возможность досидеть минимум до 2024 года ….А для получения амерских гарантий и усиления самурайского духа идет сдача Курил …
    Есть только одна проблемка — запад фактически никогда не сдерживал обещаний…Когда Горбачев сдавал ГДР, ему обещали , что НАТО на восток не пойдет ….пришло ..
    Так что, скорее всего, Путина здесь интересуют личные гарантии,на межгосударственые рассчитывать смысла нет… Кинут как всегда….
    А Курилы отдадут …фактически за просто так… :-!

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