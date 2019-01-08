Пропавшую без вести 15-летнюю девочку в балетках из Новосибирска нашли в Омской области

Поздним вечером 7 января поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» закрыл поиск 15-летней девочки, которая ушла из дома 2 января 2019 года и пропала без вести. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полиция объявила девочку в розыск. По словам родителей, она ушла из дома в Первомайском районе Новосибирска в платье и балетках.

Добровольцы «Лиза Алерт» начали распространять ориентировки по соцсетям, откликнулись СМИ и горожане — на посте в группе во «ВКонтакте» без малого тысяча репостов. Информацию о пропаже подростка опубликовали около 70 групп на разных платформах. Поисковый отряд получил десятки сообщений от новосибирцев о готовности помогать в поиске и около десятка свидетельств, благодаря которым удалось отследить путь пропавшей и личность ее спутника.

Поиск велся в сотрудничестве с полицией и коснулся трех регионов — по ходу поступавших на горячую линию отряда и по номерам полиции свидетельств работу вели Новосибирская область, Омская, наготове был Алтай. Добровольцы «Лиза Алерт Новосибирск» выезжали на автономные задачи.

7 января, по информации «Лизы Алерт», пропавшую задержали сотрудники полиции одного из отдаленных населенных пунктов в Омской области. К вечеру ее передали приехавшим из Новосибирска родителям. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

-Важное свидетельство, поступившее почти сразу после публикации поста в «ВК», дало нам в руки нить, раскручивая которую, мы постепенно вышли на нашу пропавшую. Люди помогали нам бескорыстно, активно включались на различных этапах ПСР, их помощь сложно переоценить. Хотелось бы в последствии увидеть их в нашем отряде. И, конечно, принес результат тандем координатора и инфорга поиска, которые трое суток «держали руку на пульсе» и проводили поиск в соответствии с алгоритмами отряда Лиза Алерт, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель инфогруппы отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Сейчас по просьбе родителей работу с семьей по установлению взаимоотношений будут вести волонтеры-психологи из НП «ВолонтерСиб», сообщила Алеся.