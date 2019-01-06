Пропала без вести голубоглазая 15-летняя жительница Новосибирска в черных балетках

Отделом полиции №9 «Первомайский» управления МВД России по Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Щетнева Виктория Павловна, 2003 года рождения. 2 января 2019 года девушка ушла из дома по улице Лениногорской в Первомайском районе Новосибирская и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 сантиметров, волосы темно-русые, голубые глаза.

Была одета в куртку тёмного цвета, темно-синее платье, красный шарф (снуд), на ногах — черные балетки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Щетневой, просим обратиться в полицию по телефонам (383) 232-18-05(383) 232-18-33 и 8-960-791967-97.