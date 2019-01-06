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Пропала без вести голубоглазая 15-летняя жительница Новосибирска в черных балетках

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Викторию Щетневу, которая ушла из дома 2 января в синем платье, красном шарфе и туфлях.(ОРИЕНТИРОВКА)

6.01.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев
 
Пропала без вести голубоглазая 15 летняя жительница Новосибирска в черных балетках

Виктория Щетнева пропала 2 января

Отделом полиции №9 «Первомайский» управления МВД России по Новосибирску разыскивается без вести пропавшая Щетнева Виктория Павловна, 2003 года рождения. 2 января 2019 года девушка ушла из дома по улице Лениногорской в Первомайском районе Новосибирская и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 сантиметров, волосы темно-русые, голубые глаза.

Была одета в куртку тёмного цвета, темно-синее платье, красный шарф (снуд), на ногах — черные балетки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктории Щетневой, просим обратиться в полицию по телефонам (383) 232-18-05(383) 232-18-33 и 8-960-791967-97.


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