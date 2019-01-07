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У Сретенского храма заработал сайт

С Рождеством Христовым!

7.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Дорогие бердчане! В интернете заработал новый сайт Бердского Сретенского храма http://hramsretenie.ru/. Приглашаем всех неравнодушных к вере, к православию на страницы нашего сайта, где вы найдете расписание служб, анонсов мероприятий, занятий воскресной школы и т.д. С Рождеством Христовым!


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