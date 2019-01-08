КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к. квартиру на ул. Кр. Сибирь 120
Продам 1к. квартиру на ул. Пионерская 13
продам
продам
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СМИ: США проиграли войну в Афганистане

Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску

Путин: Я получил звание лейтенанта как артиллерист

Приют для бездомных животных «Надежда» стоимостью 15 млн рублей стал собственностью Бердска

Дочь Шойгу не покупала земельные участки на Рублево-Успенском шоссе стоимостью в $9 млн

Япония откажется от компенсаций по Курилам

Удвоение МРОТ поддержали парламентарии России

Светофорами и уличным освещением на 21 млн рублей пополнилась казна Бердска

Курильщики заплатили 74 млн рублей штрафов в 2018 году

Замглавы ФСИН: в глазах молодых сотрудников такая тоска, такая безнадега

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Патриарх Кирилл: Антихрист контролирует людей через гаджеты

При этом, по его словам, РПЦ не выступает против научно-технического прогресса. Она лишь беспокоится о свободе человеческой личности, которая может быть поставлена под угрозу «в глобальном масштабе».

8.01.2019 Фото: Кремлин.ру 7 коммент.
 
Патриарх Кирилл: Антихрист контролирует людей через гаджеты

Патриарх Кирилл

Современные гаджеты хороши для человека с точки зрения удобства, но в то же время таят в себе опасность – могут появиться средства контроля информации из одной точки, что является признаком пришествия Антихриста, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью Дмитрию Киселеву и телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, гаджет приносит удобство в общении, но «кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь». Поэтому в скором времени могут появиться методы и технические средства, «которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации», считает патриарх.

«Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, …серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род», — сказал патриарх.

«Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело», — добавил он.

При этом, по его словам, Церковь не выступает против научно-технического прогресса. Она лишь беспокоится о свободе человеческой личности, которая может быть поставлена под угрозу «в глобальном масштабе», подчеркнул патриарх Кирилл.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
СМИ: США проиграли войну в Афганистане Коммерческих скотобоен и велошеринга на хватает Новосибирску Путин: Я получил звание лейтенанта как артиллерист

(7) Комментариев

  1. Аноним

    «Не должно быть центра контроля информации из одной точки» ???
    :-D
    Патриарх намекает ФСБ на монополизм и хочет вместе с ними «точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь», а также «использование этой информации»

    Thumb up 12 Thumb down 7

    • Психиатр

      Утрировать и перевернуть весь смысл с ног на голову легко. А вот сказал он совершенно о другой проблеме.

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Аноним

        Может ли религиозная организация, отделенная от государства, вмешиваться дела государства, не связанные с религей?

        Может ли гарантировать тайну исповеди священник, увешанный бриллиантовыми смартфонами (прослушивающими устройствами) на глентвагене с навигатором (тоже шпиёном)?

        Thumb up 1 Thumb down 3

    • Аноним

      Явный прогресс: РПЦ постепенно переходит от борьбы с конкурентами на религиозной почве (сектами) к борьбе с политическими и экономическими тяжеловесами (государственными структурами)

      Thumb up 0 Thumb down 2

  2. Leonnz

    плюс стопицот! *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Новый мэр

    Современная церковь это шаг назад в средневековье

    Thumb up 3 Thumb down 5

  4. Поросёнок Пётр

    Современные гаджеты хороши для человека с точки зрения удобства, но в то же время таят в себе опасность – могут появиться средства контроля информации из одной точки, что является признаком пришествие Антихриста 8)
    В этом заявлении «агента Михайлова» прекрасно всё, и демагогия и мракобесие. Гуня прекрасно понимает, что «средством контроля информации из одной точки» является государственное ТВ, а наличие мобильных гаджетов, как раз таки и разрушает монополю государства на информацию.
    Эх, вот бы интернет ещё отрубить от остального мира и полностью подчинить его ФСБ, это вааще было бы духовно-скрепно. O=)

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика