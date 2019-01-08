Патриарх Кирилл: Антихрист контролирует людей через гаджеты

Современные гаджеты хороши для человека с точки зрения удобства, но в то же время таят в себе опасность – могут появиться средства контроля информации из одной точки, что является признаком пришествия Антихриста, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью Дмитрию Киселеву и телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, гаджет приносит удобство в общении, но «кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь». Поэтому в скором времени могут появиться методы и технические средства, «которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации», считает патриарх.

«Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, …серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род», — сказал патриарх.

«Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело», — добавил он.

При этом, по его словам, Церковь не выступает против научно-технического прогресса. Она лишь беспокоится о свободе человеческой личности, которая может быть поставлена под угрозу «в глобальном масштабе», подчеркнул патриарх Кирилл.