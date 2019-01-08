Патриарх Кирилл: Антихрист контролирует людей через гаджеты

Современные гаджеты хороши для человека с точки зрения удобства, но в то же время таят в себе опасность – могут появиться средства контроля информации из одной точки, что является признаком пришествия Антихриста, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью Дмитрию Киселеву и телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
По его словам, гаджет приносит удобство в общении, но «кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь». Поэтому в скором времени могут появиться методы и технические средства, «которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации», считает патриарх.
«Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, …серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни, я уже не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и так далее. Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род», — сказал патриарх.
«Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджеты хороши с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью это опасное дело», — добавил он.
При этом, по его словам, Церковь не выступает против научно-технического прогресса. Она лишь беспокоится о свободе человеческой личности, которая может быть поставлена под угрозу «в глобальном масштабе», подчеркнул патриарх Кирилл.
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«Не должно быть центра контроля информации из одной точки» ???
Патриарх намекает ФСБ на монополизм и хочет вместе с ними «точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь», а также «использование этой информации»
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Утрировать и перевернуть весь смысл с ног на голову легко. А вот сказал он совершенно о другой проблеме.
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Может ли религиозная организация, отделенная от государства, вмешиваться дела государства, не связанные с религей?
Может ли гарантировать тайну исповеди священник, увешанный бриллиантовыми смартфонами (прослушивающими устройствами) на глентвагене с навигатором (тоже шпиёном)?
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Явный прогресс: РПЦ постепенно переходит от борьбы с конкурентами на религиозной почве (сектами) к борьбе с политическими и экономическими тяжеловесами (государственными структурами)
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плюс стопицот!
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Современная церковь это шаг назад в средневековье
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Современные гаджеты хороши для человека с точки зрения удобства, но в то же время таят в себе опасность – могут появиться средства контроля информации из одной точки, что является признаком пришествие Антихриста
В этом заявлении «агента Михайлова» прекрасно всё, и демагогия и мракобесие. Гуня прекрасно понимает, что «средством контроля информации из одной точки» является государственное ТВ, а наличие мобильных гаджетов, как раз таки и разрушает монополю государства на информацию.
Эх, вот бы интернет ещё отрубить от остального мира и полностью подчинить его ФСБ, это вааще было бы духовно-скрепно.
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