Зарос ли мусором Бердск 2 января?

С 1 января 2019 года в Бердске начала действовать новая схема вывоза мусора. Теперь мусорные контейнеры опорожняет региональный оператор — ООО «Экология-Новосибирск». Но, судя по кучам мусора во всех районах Бердска, пока регоператор не очень справляется со своими обязанностями.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубометр, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.

— Этот тариф предусмотрен на весь 2019 год. В июле 2020 года будет повышение тарифа, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Климова, начальник отдела регулирования обращения с ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области.

Она отметила, что тариф един для всех — как для физических, так и для юридических лиц. До 1 января 2019 года, в соответствии с законодательством РФ, все должны заключить прямые договоры по вывозу ТКО с ООО «Экология-Новосибирск».

Далеко не все бердчане это сделали до Нового года. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор бердской управляющей компании «Сибирский стандарт» Федор Седов, из домов, стоящих у него на обслуживании, прямые договоры с «Экологией-Новосибирск» заключили пока только 24. Эти те многоквартирные дома, где прошло общее собрание собственников и где запротоколировали решение о заключении прямого договора. Их «Сибирский стандарт» уже отвез регоператору. Часть домов еще в процессе голосования.

По мнению Седова, проблемы с вывозом мусора были вполне предсказуемы.

— Случилось то, о чем управляющие компании пытались говорить на всех совещаниях. Не надо ломать то, что есть. Если хотите строить что-то новое, давайте сядем и проговорим, как лучше сделать. Мы как раз опасались того, что сейчас происходит (мусором завалены контейнерные площадки — прим. ред.), — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Геннадьевич.

По его словам, региональный оператор по вывозу мусора уже приступил к работе. 31 декабря «Экология-Новосибирск» поставила свои контейнеры. Но по расчету на число жителей. Без учета праздничных дней.

-Завал потому, что контейнеры увезли и не привезли. А мусора в Новый год всегда больше. Возникает вопрос: кто должен загружать этот валяющийся по площадкам мусор? Ведь это не тот мусор, который вывалился при загрузке. Это лишний мусор, который не вошел в контейнер. Управляющая компания готова убрать. Но кто оплатит эту работу? Мы попросим людей и они выйдут на работу, но в тарифе УК этой услуги теперь нет. То о чем мы сразу говорили — эти вопросы в реальности встали ребром. Никогда не надо ломать то положительное, что прекрасно работает и создавать непонятно что. Вот и создали… — рассказал Седов.

При этом есть дома, жильцы которых готовы заключать договор по вывозу мусора не напрямую, а через УК. Но управляющие компании, видя проблемы с первых дней действия новой схемы, не рвутся брать на себя эту функцию, что «не оставаться крайними».

-Совсем не хочется отвечать за чьи-то огрехи и недоработки. Прямые договоры выгоднее и для нас, и для собственников, — подчеркнул Федор Седов, отметив, что будет договариваться с перевозчиком, чтобы убрать и вывезти мусор с контейнерных площадок. — Я это все заактирую — сколько мусора вывезли, сколько осталось, а потом будем разговаривать

Директор УК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко тоже ратует за прямые договоры с ООО «Экология-Новосибирск»:

-В любом случае решение о прямых договорах надо принимать. Это в интересах жителей. Тогда появится возможность напрямую влиять на поставщика коммунального ресурса. Тогда и жилищная инспекция будет на них воздействовать в случае чего, чтобы управляющая компания не была крайняя за бездействие других. Если еще это решение не принято, то пока будут платить управляющей компании, а мы в свою очередь — ООО «Экология- Новосибирск».

Николай Александрович отметил, что хоть управляющая компания и не будет поставлять коммунальную услугу, но право контроля за вывозом мусора остается за ними. В случае, если бердчане увидят горы мусора на помойке, то им стоит звонить в управляющую компанию, а ее диспетчер уже выйдет на регионального оператора, чтобы те связались с организацией, которая вывозит мусор в Бердске.

Официальным перевозчиком ООО «Экология-Новосибирск» в Бердске объявлен ООО «Эко Сервис». Компания будет вывозить мусор Бердска, Кольцова, Купинского, Чистоозерного и Советского районов.

«Курьер. Среда. Бердск» известно, что представитель регионального оператора в ближайшее время обстроится в Бердске. По всем вопросам, связанным с переходом на новый тариф, вы можете обращаться в ООО «Экология-Новосибирск» по телефону 8383-304-90-58 или на почту ekologia.nsk@gmail.ru.

В Новосибирской области при поддержке регионального МинЖКХ открывается диспетчерская служба регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Экология Новосибирск», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» с целью повышения качества оказываемых услуг по обращению с ТКО организовал работу диспетчерской службы. С 1 января 2019 года в диспетчерскую службу можно будет обратиться по вопросам некачественно предоставленной услуги по обращению с ТКО, оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов, а также задать вопросы по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Телефоны диспетчерской службы: 8 (383) 304-90-31 (круглосуточно) и 8 (383) 304-90-58 (по будням с 8.00 до 17.00). Кроме того, можно обратиться и в региональное МинЖКХ по телефонам: 8(383) 218-70-13, 8(383) 238-76-25 (по будням с 9.00 до 18.00).