На невывоз мусора жалуйтесь в диспетчерскую «Экологии-Новосибирск» с 1 января 2019 года

Мусор в Бердске нередко валят рядом с мусорными баками
В Новосибирской области при поддержке регионального МинЖКХ открывается диспетчерская служба регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Экология Новосибирск».
Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» с целью повышения качества оказываемых услуг по обращению с ТКО организовал работу диспетчерской службы. С 1 января 2019 года в диспетчерскую службу можно будет обратиться по вопросам некачественно предоставленной услуги по обращению с ТКО, оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов, а также задать вопросы по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Телефоны диспетчерской службы: 8 (383) 304-90-31 (круглосуточно) и 8 (383) 304-90-58 (по будням с 8.00 до 17.00). Кроме того, можно обратиться и в региональное МинЖКХ по телефонам: 8(383) 218-70-13, 8(383) 238-76-25 (по будням с 9.00 до 18.00).
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», представительство «Экологии-Новосибирск» планируют открыть в Бердске. Напомним, что с января 2019 года каждый бердчанин будет платить за вывоз мусора 92,42 рубля ежемесячно.
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Там будет говорить автоответчик и баланс уйдёт в минус
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Писец подкрался незаметно Зарастёт Бердск грудами отходов!
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В офис, пакет мусора и прямо в харю.Ещё бы я ходил жаловался
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а почему мы должны ещё и звонить за свой счет ? Телефоны должны быть бесплатные
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