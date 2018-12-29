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На невывоз мусора жалуйтесь в диспетчерскую «Экологии-Новосибирск» с 1 января 2019 года

Диспетчерская служба регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами открывается в Новосибирской области.(КОНТАКТЫ)

29.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
На невывоз мусора жалуйтесь в диспетчерскую Экологии Новосибирск с 1 января 2019 года

Мусор в Бердске нередко валят рядом с мусорными баками

В Новосибирской области при поддержке регионального МинЖКХ открывается диспетчерская служба регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Экология Новосибирск».

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» с целью повышения качества оказываемых услуг по обращению с ТКО организовал работу диспетчерской службы. С 1 января 2019 года в диспетчерскую службу можно будет обратиться по вопросам некачественно предоставленной услуги по обращению с ТКО, оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов, а также задать вопросы по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Телефоны диспетчерской службы: 8 (383) 304-90-31 (круглосуточно) и 8 (383) 304-90-58 (по будням с 8.00 до 17.00). Кроме того, можно обратиться и в региональное МинЖКХ по телефонам: 8(383) 218-70-13, 8(383) 238-76-25 (по будням с 9.00 до 18.00).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», представительство «Экологии-Новосибирск» планируют открыть в Бердске. Напомним, что с января 2019 года каждый бердчанин будет платить за вывоз мусора 92,42 рубля ежемесячно.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Там будет говорить автоответчик и баланс уйдёт в минус

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  2. Аноним

    Писец подкрался незаметно :( Зарастёт Бердск грудами отходов!

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  3. Новый мэр

    В офис, пакет мусора и прямо в харю.Ещё бы я ходил жаловался :-D

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  4. Аноним

    а почему мы должны ещё и звонить за свой счет ? Телефоны должны быть бесплатные

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