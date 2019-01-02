4 удара по малому бизнесу: НДС, увеличение страховых взносов, онлайн-кассы, оценка условий труда
Спасенного из-под завалов 10-месячного Ваню привезли в Москву в клинику Рошаля
Viva Fidel! Viva Cuba! Viva la Revoluсion!
Андрей Мягков: думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом
Трое человек погибли от взрыва газа в маршрутке в Магнитогорске
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Взрыв газа: разбор завалов прекратили до устранения угрозы обрушения дома в Магнитогорске
Да жуткая история на самом-то деле, если смотреть глазами Ипполита Так жестоко быть кинутым ради какого-то залётного бухого неудачника из Москвы, да ещё и на новый год
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Согласен с Мягковым,пущай лучше кассы в приходах на Украине вывозит,профукали точку
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