Андрей Мягков: думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом

Андрей Мягков, актёр, сыгравший в фильме Евгения Лукашина, сказал радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?»

Ранее митрополит Рязанский Марк сказал, что фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» противоречит христианству и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

По словам священнослужителя, церковь призывает людей к труду и постоянной работе над собой. «А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдёт само собой», — заключил митрополит.