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Андрей Мягков: думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом

Ранее митрополит Рязанский Марк сказал, что фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» противоречит христианству и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

2.01.2019 Фото: www.blagovesti.ru 2 коммент.
 
Андрей Мягков: думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом

Андрей Мягков назвал «недалёким умом» Рязанского митрополита после критики «Иронии судьбы»

Андрей Мягков, актёр, сыгравший в фильме Евгения Лукашина, сказал радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?»

Ранее митрополит Рязанский Марк сказал, что фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» противоречит христианству и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

По словам священнослужителя, церковь призывает людей к труду и постоянной работе над собой. «А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдёт само собой», — заключил митрополит.

 


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Да жуткая история на самом-то деле, если смотреть глазами Ипполита ;) Так жестоко быть кинутым ради какого-то залётного бухого неудачника из Москвы, да ещё и на новый год *NO*

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  2. Новый мэр

    Согласен с Мягковым,пущай лучше кассы в приходах на Украине вывозит,профукали точку :-D

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