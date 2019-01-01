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Фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» раскритиковал митрополит Рязанский

Представитель РПЦ: «Собрались друзья-приятели, крепко выпили, и произошло новогоднее чудо – главный герой нашел свою настоящую любовь». (ВИДЕО с критикой фильма)

1.01.2019 Фото: http://www.blagovesti.ru 10 коммент.
 
Фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» раскритиковал митрополит Рязанский

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк размышляет о вере в чудеса, главном новогоднем фильме и несбыточных мечтаниях, сказано на сайте Рязанской епархии.


Митрополит Рязанский Марк перед Новым годом выступил с критикой фильма, который традиционно показывают каналы в праздничные дни, – «Ирония судьбы, или с легким паром».

«На дворе декабрь, люди все больше погружаются в предновогоднюю суету, покупают елочки, игрушки, готовятся к праздничному столу. Для очень многих собеседником и участником жизни является телевизор. А в это время показывают фильмы, которые так или иначе связаны с Новым годом. Существует один фильм, который в течение многих лет показывают перед наступлением новогодней ночи, – заявил митрополит в видеообращении «Новогоднее чудо, или Ирония судьбы», опубликованном на сайте Рязанской епархии.
«Кажется, в фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной. Каков смысл, какова идея этого фильма, – задается вопросом митрополит Рязанский. – Собрались друзья-приятели, крепко выпили, и произошло новогоднее чудо – главный герой нашел свою настоящую любовь», просмотрел видео Взгляд.ру.

В то же время священник отмечает, что «во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве – на предательстве своей невесты». А во-вторых, по его мнению, фильм подрывает устои христианства – неустанного труда над собой. «Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться – и чудо произойдет само собой», – пояснил митрополит.

Митрополит Рязанский убежден, что эта идея является «безусловно, является вредной» и «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».

Отметим, что «Ирония судьбы, или С легким паром» не только для россиян уже много лет является одним из символов Нового года. Так, перед наступлением 2018 года украинский телеканал решил показать запрещенную «Иронию судьбы».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил о том, что позиция митрополита Рязанского Марка, который раскритиковал фильм “Ирония судьбы, или С легким паром”, является личным мнением священнослужителя.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Во все дыры лезут и со своим мнением. *CRAZY*

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  2. Аноним

    Особенно опасна божья искра в голове, набитой опилками. :-D

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  3. Эрвин

    Глупый человек. Пусть не смотрит кино. От лукавого оно.Есть же канал Спас, Душа ТВ. Вот их смотреть ему надо.

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  4. Raven

    Когда уже государство оградит своих граждан от этого религиозного экстремизма и мракобесия. Постепенно у меня отношение к церкви переросло из равнодушного (в 1985г) *NO* *NO* к откровенно негативной, если не сказать жёстче ]:-> (к 2018 году)

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    • Аноним

      Raven, есть слова Христа про равнодушное отношение к вере. «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.» Откр. 3:15-17

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  5. Елена

    Митропооит рязанский ! Вся страна ржет 30 лет ! Его критика от лукавого …

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    • Аноним

      Вот именно ржет. Тупо как лошадь. Хотя лошадь ржет выражая свои эмоции или желания. А тут вся страна. Стадный инстинкт.

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  6. Новый мэр

    Митя Рязанский :-D

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  7. Аноним

    Очень хороший фильм и никто меня не переубедит.

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  8. Аноним

    Метрополиту бы вмешаться в разворовывание недр России вот это бы по христиански было бы. А так не хочется даже их воспринимать

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