Судьба 79 жителей уничтоженного взрывом газа подъезда в Магнитогорске неизвестна

Семь человек были извлечены из-под завалов в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, из них трое погибли, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

«В настоящее время известно, что извлечены всего 7 человек (из-под завалов), из них трое погибли. Четверо живы, в том числе двое детей», — сказал собеседник агентства.

Минздрав региона сообщал, что к медикам после взрыва газа в жилом доме обратились 12 человек, 4 были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сообщил, что, по последним данным, число погибших возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, произошло обрушение перекрытий с 3-го по 10-й этаж над аркой между 6-м и 7-м подъездами, повреждены 48 квартир. Для эвакуированных в школах №5 и №14 Магнитогорска развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания.