Новогодняя трагедия: Обрушил подъезд 10-этажки взрыв газа в Магнитогорске. Есть жертвы

31 декабря в шесть часов утра в городе Магнитогорск Челябинской области в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164, сообщает МЧС по Челябинской области. Два человека погибли при взрыве газа и обрушении подъезда, еще 10 человек извлечены из-под завалов живыми. Эвакуировано 16 человек. Среди спасенных из-под завалов — дети. Все направлены в медицинские учреждения на осмотр.

На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Буренко Юрий Николаевич и оперативная группа областного главка МЧС. На место трагедии приехал губернатор региона.

Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления.

Для ликвидации ЧС привлечено 196 человек и 58 единиц техники.

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