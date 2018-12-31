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Новогодняя трагедия: Обрушил подъезд 10-этажки взрыв газа в Магнитогорске. Есть жертвы

Два человека погибли. Из-под завалов извлекли 16 человек. (ВИДЕО)

31.12.2018 Фото: www.verstov.info 2 коммент.
 
Новогодняя трагедия: Обрушил подъезд 10 этажки взрыв газа в Магнитогорске. Есть жертвы

Как сообщают очевидцы, позже произошло обрушение со стороны двора всего подъезда. Осталась стоять только одна из стен дома

31 декабря в шесть часов утра в городе Магнитогорск Челябинской области  в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164, сообщает МЧС по Челябинской области. Два человека погибли при взрыве газа и обрушении подъезда, еще 10 человек извлечены из-под завалов живыми. Эвакуировано 16 человек.  Среди спасенных из-под завалов — дети.   Все направлены в медицинские учреждения на осмотр.

На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Буренко Юрий Николаевич и оперативная группа областного главка МЧС. На место трагедии приехал губернатор региона.

Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления.

Для ликвидации ЧС привлечено 196 человек и 58 единиц техники.
Видео www.verstov.info

Новогодняя трагедия: Обрушил подъезд 10 этажки взрыв газа в Магнитогорске. Есть жертвы Новогодняя трагедия: Обрушил подъезд 10 этажки взрыв газа в Магнитогорске. Есть жертвы


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Главный редактор: поздравление с Новым годом и немного о планах на 2019 год! Фото: Кажется, мусор поглотит Бердск 1 января! Высылайте фото с мусором на bkurer@mail.ru Трое человек сгорели ночью 31 декабря в частном доме в Новосибирской области

(2) Комментариев

  1. Аноним

    МК пишет, что погибли трое …и «остается неизвестной судьба 79 человек.»
    https://www.mk.ru/incident/2018/12/31/sudba-desyatkov-lyudey-ostaetsya-neizvestnoy-posle-vzryva-v-magnitogorske-video.html
    что то на ум приходит воспоминание о трагедии в Зимней Вишне….Плохой этот год…Учитывая пенсионную «реформу» и грядущий взрыв цен и тарифов, отвратительный год …
    недаром на инаугурации ВВП в этом году не смогли поднять штандарт президента над Кремлем. Вот так и уходит целая эпоха…

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  2. Аноним

    Ничего удивительного, Россией правит бедоносец!!! Выжившие ещё позавидуют погибшим!

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