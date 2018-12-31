Новогодняя трагедия: Обрушил подъезд 10-этажки взрыв газа в Магнитогорске. Есть жертвы

Как сообщают очевидцы, позже произошло обрушение со стороны двора всего подъезда. Осталась стоять только одна из стен дома
31 декабря в шесть часов утра в городе Магнитогорск Челябинской области в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164, сообщает МЧС по Челябинской области. Два человека погибли при взрыве газа и обрушении подъезда, еще 10 человек извлечены из-под завалов живыми. Эвакуировано 16 человек. Среди спасенных из-под завалов — дети. Все направлены в медицинские учреждения на осмотр.
На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Буренко Юрий Николаевич и оперативная группа областного главка МЧС. На место трагедии приехал губернатор региона.
Произведен сбор подвижного пункта управления, аэромобильной группировки, оперативного штаба Главного управления.
Для ликвидации ЧС привлечено 196 человек и 58 единиц техники.
Видео www.verstov.info
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
МК пишет, что погибли трое …и «остается неизвестной судьба 79 человек.»
https://www.mk.ru/incident/2018/12/31/sudba-desyatkov-lyudey-ostaetsya-neizvestnoy-posle-vzryva-v-magnitogorske-video.html
что то на ум приходит воспоминание о трагедии в Зимней Вишне….Плохой этот год…Учитывая пенсионную «реформу» и грядущий взрыв цен и тарифов, отвратительный год …
недаром на инаугурации ВВП в этом году не смогли поднять штандарт президента над Кремлем. Вот так и уходит целая эпоха…
1 2
Ничего удивительного, Россией правит бедоносец!!! Выжившие ещё позавидуют погибшим!
0 0