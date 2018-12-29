За убийство в упор медведя губернатором Иркутской области на видео возбудили уголовное дело

Прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства о животном мире.

Установлено, что 5 января 2017 года в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных. При этом разрешительных документов на проведение охоты у них не имелось. Кроме того, ими нарушен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении правил охоты», которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленниками был причинен ущерб на общую сумму более 90 тыс. рублей.

В связи с эти материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, который после их рассмотрения возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Данное уголовное дело по требованию прокуратуры в настоящее время расследуется СО МО МВД России «Тулунский».

Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Напомним, что на видео губернатора убивает медведя, которого вытащили из берлоги.