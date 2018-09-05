Расстрелял в упор медведя в берлоге глава Иркутской области

В Сети появилось видео, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко в упор расстрелял спящего медведя в берлоге.

Ролик опубликовало информагентство «ИрСити» на своем канале в YouTube.

На кадрах видно, что сперва губернатор проверяет ружье и проводит «оценку объекта охоты». После того как Левченко убедился, что хищник пребывает в глубокой спячке, он хладнокровно расстрелял медведя. Затем мертвого зверя вытащили из берлоги с помощью веревки.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В комментариях к видео возмутились поступком чиновника.

«Герой! Завалил спящего медведя! Будет что внукам рассказать, показывая трясущимися пальцами старые фотографии», — написал TiM Timoff.

«Это убийцы, а не охотники», — отметил Dr. transe.

«А что сначала разбудить засцали? Левченко такой Левченко», — спросил Иван Узбекоав.

По мнению председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Николаева, в губернаторской охоте есть определенные признаки нарушения.

«Есть соответствующий приказ Минприроды от 2010 года, где запрещена зимняя охота на медведя в берлоге. Это если не говорить об этической стороне вопроса. Поэтому насколько это законно, мне кажется, очень важно, чтобы разобрались правоохранительные органы», — сказал он порталу iz.ru.

Он добавил, что видео вызвало широкий общественный резонанс и это требует реакции со стороны депутатского корпуса.

Как пояснил законодатель, зверя «очень тихонько пришли, пристрелили». Николаев предполагает, что это могла быть самка, поскольку медведь шатун не будет ждать, когда в него прицелятся.

«Здесь очень много нюансов, которые требуют своего разъяснения. Я очень надеюсь, что Природоохранная прокуратура разберется в этом вопросе. Запрос направлен. В рамках действующего законодательства должны ответить в течение 30 дней», — заключил он.

Ранее в июле ФСБ предложила считать медведей стратегически важным ресурсом из-за сокращения популяции этих животных.

Источник: Известия