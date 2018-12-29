Опасную опору электропередачи заменили на новую на ул. Чапаева в Бердске

Жаловались на опасную опору электропередач жители ул. Чапаева в Бердске. Бердчане обратились в горадминистрацию и попросили ее заменить. На последнем совещании чиновников в этом году 24 декабря дежурная по городу в выходные дни сообщила, что опору прошлой неделе заменили.

По письменному обращению по размещению линий электропередач на территории земельного участка жилого дома по ул. Свердлова, 23, дежурный выезжал на место. Заявитель выразила благодарность за оперативное и качественное исполнение работы по переустройству ответвлений к вводу в жилой дом по ул. Свердлова, 25, и выправки наклона опоры электропередач.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Наталья Мизина полтора года пыталась отстоять свою правоту и безопасность на участке дома № 23 по улице Свердлова. На ее участке болтался протянутый электрический провод от дома № 25 до электроопоры на улице Свердлова. Провод во дворе Мизиных появилась неожиданно, когда соседи по дому № 27 на улице Свердлова достроили гараж. Как утверждала бердчанка, соседи самовольно отключились от прежней точки подключения, когда начали возводить двухэтажный гараж на участке. Крыша гаража упиралась в электропровод, который проходил через их участок. Они договорились с владелицей дома № 27 по улице Свердлова о возможности перекинуть провод. Та им это сделать разрешила. Так провод провис на участке Мизиной. Нальчик бердских РЭС по жалобе приезжал на место и отметил, что нарушений нет.

Игорь Михин объяснил, что он никаких нарушений правил устройства электроустановки не обнаружил. Кроме того, эту информацию подтвердил Ростехнадзор. Он заверял, что если точка подключения и произошла, то уж точно не самовольно.

13 декабря Наталья Мизина сообщила «Курьер. Среда. Бердск»: из ее двора убрали опасно свисающий электрический провод.