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Опасно свисающий электропровод во дворе дома угрожает жителям Бердска

По мнению пенсионерки, соседи самовольно перекинули кабель от одного дома к другому. Теперь он проходит на ее участке и представляет опасность, считает бердчанка. (ФОТО)

26.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Натальей Мизиной Нет комментариев
 
Опасно свисающий электропровод во дворе дома угрожает жителям Бердска

Висящий провод на участке доставляет ее хозяйке неудобств

Со слезами на глазах поведала свою историю «Курьер. Среда. Бердск пенсионерка Наталья Мизина. Полтора года она пытается отстоять свою правоту и безопасность на участке дома № 23 по улице Свердлова. По словам Натальи Ивановны, на ее участке болтается протянутый электрический провод от дома № 25 до электроопоры на улице Свердлова. Провод во дворе Мизиных появилась неожиданно, когда соседи по дому № 27 на улице Свердлова достроили гараж.

— Они самовольно отключились от прежней точки подключения, когда соседи начали возводить двухэтажный гараж на участке. Крыша гаража упиралась в электропровод, который проходил через их участок. Они договорились с владелицей дома № 27 по улице Свердлова о возможности перекинуть провод. Та им это сделать разрешила. Однако, теперь эта «веревка» висит на моем участке. У меня внуки гуляют и играют во дворе. Ветер дунет — и провод колышется. Мы обращались в РЭС. Михин лично к нам приезжал, посмотрел на столб и дал отписку, что нарушений нет и на нас ничего не обрушится. Однако столб уже накренился под весом электропроводов, которыми питаются дома всей улицы, — поделилась со своей бедой Наталья Ивановна.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к Игорю Михину начальнику бердского участка РЭС с просьбой прокомментировать ситуацию. Он не стал отрицать, что выезжал к Наталье Мизиной.

-Никаких нарушений правил устройства электроустановок нет. Эта информация также письменно была направлена Мизиной в Ростехнадзор. Они информацию проверили и никаких нарушений не увидели. Точка подключения может и произошла, но самовольно перевешивать кабель соседи не могли, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Анатольевич.

Начальник бердского участка РЭС отметил, что эти события происходили до его вступления в должность. Однако заверил, что самовольного переключения электрокабеля не могло быть — в любом случае жители домов должны были вызвать мастера.

Решить ситуацию Наталья Мизина может только кардинальным путем, обратившись к собственнику электроопор и электросетей города — мэрию Бердска, с просьбой произвести реконструкцию и установить новый столб на улице Свердлова. Однако просьбу придется обосновать, а в качестве доводов привести веские причины, доказывающие необходимость проведения дорогостоящей реконструкции.


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