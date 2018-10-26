Опасно свисающий электропровод во дворе дома угрожает жителям Бердска

Со слезами на глазах поведала свою историю «Курьер. Среда. Бердск пенсионерка Наталья Мизина. Полтора года она пытается отстоять свою правоту и безопасность на участке дома № 23 по улице Свердлова. По словам Натальи Ивановны, на ее участке болтается протянутый электрический провод от дома № 25 до электроопоры на улице Свердлова. Провод во дворе Мизиных появилась неожиданно, когда соседи по дому № 27 на улице Свердлова достроили гараж.

— Они самовольно отключились от прежней точки подключения, когда соседи начали возводить двухэтажный гараж на участке. Крыша гаража упиралась в электропровод, который проходил через их участок. Они договорились с владелицей дома № 27 по улице Свердлова о возможности перекинуть провод. Та им это сделать разрешила. Однако, теперь эта «веревка» висит на моем участке. У меня внуки гуляют и играют во дворе. Ветер дунет — и провод колышется. Мы обращались в РЭС. Михин лично к нам приезжал, посмотрел на столб и дал отписку, что нарушений нет и на нас ничего не обрушится. Однако столб уже накренился под весом электропроводов, которыми питаются дома всей улицы, — поделилась со своей бедой Наталья Ивановна.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к Игорю Михину начальнику бердского участка РЭС с просьбой прокомментировать ситуацию. Он не стал отрицать, что выезжал к Наталье Мизиной.

-Никаких нарушений правил устройства электроустановок нет. Эта информация также письменно была направлена Мизиной в Ростехнадзор. Они информацию проверили и никаких нарушений не увидели. Точка подключения может и произошла, но самовольно перевешивать кабель соседи не могли, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Анатольевич.

Начальник бердского участка РЭС отметил, что эти события происходили до его вступления в должность. Однако заверил, что самовольного переключения электрокабеля не могло быть — в любом случае жители домов должны были вызвать мастера.

Решить ситуацию Наталья Мизина может только кардинальным путем, обратившись к собственнику электроопор и электросетей города — мэрию Бердска, с просьбой произвести реконструкцию и установить новый столб на улице Свердлова. Однако просьбу придется обосновать, а в качестве доводов привести веские причины, доказывающие необходимость проведения дорогостоящей реконструкции.