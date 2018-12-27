Водовозка не понадобилась: За 1,5 часа устранили коммунальную аварию в Бердске

С утра 27 декабря ремонтные бригады муниципального Комбината бытовых услуг притупили к ремонту водовода на ул. Вокзальной в Бердске.

Очередной дефект на водоводе произошел в Бердске накануне, 26 декабря. На этот раз труба лопнула возле дома №52В на ул. Вокзальной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Коммунальщики предупреждали, что начнут ремонтировать в четверг. И что «в связи с устранением дефекта на водоводе диаметров 500 мм будет прекращена подача холодной воды и горячей воды у потребителей от ЦТП-11 и ЦТП-12 с 23.00 среды, 26 декабря, по адресам: ул. Вокзальная, 52; ул. Ленина, 83, 85, 87, 89; ул. Герцена, 6; ул. Горького, 1, 3, 5; детский сад №17, лицей №6, ДЮСШ; ул. Вокзальная, 50А, «Дентал-сервис».

Устранение дефекта планировали 27 декабря с 8.00 ориентировочно до 17.00. Но уложились за полтора часа. Поэтому подвозить питьевую воду водовозкой к обезвоженным домам, как предполагали ранее, не понадобилось.

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что аварию оперативно ликвидировали и водоснабжение полностью восстановлено.