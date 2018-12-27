КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
СРОЧНО ПРОДАМ 3-ю В САМОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА!!!
Продам двухуровневую квартиру в новом доме!
продам
Продам 2х. ком. квартиру на ул. Боровая 102
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска

Лучшими в Сибири признаны спасатели Бердска

Каким будет прожиточный минимум пенсионера в 2019 году?

Водовозка не понадобилась: За 1,5 часа устранили коммунальную аварию в Бердске

Забрызганный грязью госномер — не повод для лишения прав

Путина лично ответственным за все беды признает большинство россиян

Заплатить за услуги ЖКХ на новогодних каникулах имеют возможность жители Бердска

Небольшой рост цен на топливо обещает глава Роснефти в 2019 году

Локоть о пенсионной реформе: допущены ошибки и системный сбой, возникло социальное напряжение в обществе

Чемоданы и котлеты начали выпускать в Бердске

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Водовозка не понадобилась: За 1,5 часа устранили коммунальную аварию в Бердске

На короткое время отключали холодную и горячую воду в 10 многоквартирных домах, двух школах и детском саду — на время ремонта лопнувшей трубы.

27.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
 

Водовозка не понадобилась: За 1,5 часа устранили коммунальную аварию в Бердске

Вода пошла из крана

С утра 27 декабря ремонтные бригады муниципального Комбината бытовых услуг притупили к ремонту водовода на ул. Вокзальной в Бердске.

Очередной дефект на водоводе произошел в Бердске накануне, 26 декабря. На этот раз труба лопнула возле дома №52В на ул. Вокзальной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Коммунальщики предупреждали, что начнут ремонтировать в четверг. И что «в связи с устранением дефекта на водоводе диаметров 500 мм будет прекращена подача холодной воды и горячей воды у потребителей от ЦТП-11 и ЦТП-12 с 23.00 среды, 26 декабря, по адресам: ул. Вокзальная, 52; ул. Ленина, 83, 85, 87, 89; ул. Герцена, 6; ул. Горького, 1, 3, 5; детский сад №17, лицей №6, ДЮСШ; ул. Вокзальная, 50А, «Дентал-сервис».

Устранение дефекта планировали 27 декабря с 8.00 ориентировочно до 17.00. Но уложились за полтора часа. Поэтому подвозить питьевую воду водовозкой к обезвоженным домам, как предполагали ранее, не понадобилось.

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что аварию оперативно ликвидировали и водоснабжение полностью восстановлено.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Повышения зарплаты желают себе в 2019 году жители Новосибирска Лучшими в Сибири признаны спасатели Бердска Каким будет прожиточный минимум пенсионера в 2019 году?

(1) Комментарий

  1. Житель

    Ха, воду снова отключили!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика