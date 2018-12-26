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Водовозкой обеспечат водой из-за лопнувшей трубы жителей Бердска

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Водовозкой обеспечат водой из-за лопнувшей трубы жителей Бердска

На этот раз коммунальная авария оставит без воды 10 многоквартирных домов, детсад и две школы в районе ул. Вокзальной. Ремонтные работы начнут 27 декабря.(АДРЕСА)

26.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова 9 коммент.
 
Водовозкой обеспечат водой из за лопнувшей трубы жителей Бердска

Бердчане выстроились в очередь за водой, а водовозка сломалась

Очередной дефект на водоводе произошел в Бердске сегодня, 26 декабря. На этот раз труба лопнула возле дома №52В на ул. Вокзальной, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

В связи с устранением дефекта на водоводе диаметров 500 мм будет прекращена подача холодной воды и горячей воды у потребителей от ЦТП-11 и ЦТП-12 с 23.00 среды, 26 декабря, по адресам:

ул. Вокзальная, 52;

ул. Ленина, 83, 85, 87, 89;

ул. Герцена, 6;

ул. Горького, 1, 3, 5;

детский сад №17, лицей №6, ДЮСШ;

ул.Вокзальная, 50А, «Дентал-сервис».

Устранение дефекта будет производиться 27 декабря с 8.00 ориентировочно до 17.00. В четверг будет организован подвоз воды.

В похожей ситуации оказался вечером 19 декабря почти весь Бердск, когда из-за прорыва магистрального водопровода пришлось отключить холодную и горячую воду ради перевода водоснабжения на резервную нитку. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город был без воды несколько часов.

Напомним, что в Бердске есть только одна водовозка, которой разрешено развозить питьевую воду, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И если она сломается, воду придется покупать в магазине.

 


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    В связи с участившимися авариями, складывается ощущение, что средства необходимые на летние ремонтные работы, направлены не в том направлении, а именно на новую платёжную систему, взамен энергосбыта.

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  2. Новый мэр

    Ну что «герои» вперёд! Сёмка приедет руководить?

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    • Да уж..

      Чему ты радуешься, «Новый мэр»? Тому, что рабочие на морозе в грязи будут ковыряться? Тому, что у людей теперь проблемы? Откуда же вы берётесь такие ……..(мат) :-|

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      • Новый мэр

        Для того что бы рабочие не работали на морозе, надо менять трубы летом которым уже от 30 лет и старше. Вот когда рабочие откажутся от скотских условий работы, а жители потребуют бесперебойного водоснабжения или электро или отопления. Тогда возможно что то сдвинется. А пока идите к водовозке, и ждите своей очереди,вот там и будете наверное меня материть :-D

        Thumb up 3 Thumb down 3

        • Да уж..

          Ага — «надо менять трубы летом». Чтобы заменить почти все трубы в Бердске, потребуется много лет. Старые коммуникации прогнили напрочь.

          Thumb up 2 Thumb down 1

          • Я

            это «англичанка» или украинцы виноваты,что коммуникации не вовремя меняли :-D

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          • Человек

            Да уж….вы на 100% правы.Вот действительно,надо менять все старые коммуникации,а не в чиновниках дело.
            Доходит до вас,наконец-то или нет?
            Когда будет деньги на переустройство всего Бердска,вот тогда и можно поговорить:сколько лет будут переустраивать улицы и коммуникации,и сносить старые развалюхи и запретить точечную застройку.Дайте людям Генеральный план развития города и когда это всё будет перестроено — вот в чём суть дела! А так — если ничего не будет меняться,менять кусточек трубы за кучочком,то так и будет Бердск утопать в выгребной яме.
            С наступающим Новым Годом всех и будьте здоровы!
            Человек —- *IN LOVE*

            Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Я

    пффф..!!! а вы хотели,чтобы чиновники работали,как во Франции? :-D

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  4. Надежда

    Скажите, зачем вечером отключать воду, если устранять начнут с 8.00 следующего дня? Как с утра мыться?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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