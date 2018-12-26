Водовозкой обеспечат водой из-за лопнувшей трубы жителей Бердска

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Ну что «герои» вперёд! Сёмка приедет руководить?
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Чему ты радуешься, «Новый мэр»? Тому, что рабочие на морозе в грязи будут ковыряться? Тому, что у людей теперь проблемы? Откуда же вы берётесь такие ……..(мат)
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Для того что бы рабочие не работали на морозе, надо менять трубы летом которым уже от 30 лет и старше. Вот когда рабочие откажутся от скотских условий работы, а жители потребуют бесперебойного водоснабжения или электро или отопления. Тогда возможно что то сдвинется. А пока идите к водовозке, и ждите своей очереди,вот там и будете наверное меня материть
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Ага — «надо менять трубы летом». Чтобы заменить почти все трубы в Бердске, потребуется много лет. Старые коммуникации прогнили напрочь.
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это «англичанка» или украинцы виноваты,что коммуникации не вовремя меняли
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Да уж….вы на 100% правы.Вот действительно,надо менять все старые коммуникации,а не в чиновниках дело.
Доходит до вас,наконец-то или нет?
Когда будет деньги на переустройство всего Бердска,вот тогда и можно поговорить:сколько лет будут переустраивать улицы и коммуникации,и сносить старые развалюхи и запретить точечную застройку.Дайте людям Генеральный план развития города и когда это всё будет перестроено — вот в чём суть дела! А так — если ничего не будет меняться,менять кусточек трубы за кучочком,то так и будет Бердск утопать в выгребной яме.
С наступающим Новым Годом всех и будьте здоровы!
Человек —-
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пффф..!!! а вы хотели,чтобы чиновники работали,как во Франции?
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Скажите, зачем вечером отключать воду, если устранять начнут с 8.00 следующего дня? Как с утра мыться?
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