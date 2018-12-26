Водовозкой обеспечат водой из-за лопнувшей трубы жителей Бердска

Очередной дефект на водоводе произошел в Бердске сегодня, 26 декабря. На этот раз труба лопнула возле дома №52В на ул. Вокзальной, сообщили в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

В связи с устранением дефекта на водоводе диаметров 500 мм будет прекращена подача холодной воды и горячей воды у потребителей от ЦТП-11 и ЦТП-12 с 23.00 среды, 26 декабря, по адресам:

ул. Вокзальная, 52;

ул. Ленина, 83, 85, 87, 89;

ул. Герцена, 6;

ул. Горького, 1, 3, 5;

детский сад №17, лицей №6, ДЮСШ;

ул.Вокзальная, 50А, «Дентал-сервис».

Устранение дефекта будет производиться 27 декабря с 8.00 ориентировочно до 17.00. В четверг будет организован подвоз воды.

В похожей ситуации оказался вечером 19 декабря почти весь Бердск, когда из-за прорыва магистрального водопровода пришлось отключить холодную и горячую воду ради перевода водоснабжения на резервную нитку. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город был без воды несколько часов.

Напомним, что в Бердске есть только одна водовозка, которой разрешено развозить питьевую воду, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И если она сломается, воду придется покупать в магазине.