Россияне назвали президента России Владимира Путина политиком года, свидетельствуют итоговые данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в ТАСС.
«Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%)», — отмечено в сообщении ВЦИОМ.
Самой популярной телепередачей стал проект телеканала «Россия-1» — ток-шоу «60 минут» с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (8%). Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, названы «Движение вверх» (3%) и трилогия «Гоголь» (3%).
Среди актеров, сообщает ВЦИОМ, несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%). Музыкантом года 10% россиян назвали Филиппа Киркорова. В рейтинге сериалов лидируют «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» (по 5%).
В рейтинге спортсменов первые места с занимают фигуристки Алина Загитова (11%) и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%), боец Хабиб Нурмагомедов (5%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в декабре 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Политиком года россияне назвали президента Владимира Путина
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/27/396870-politikom-goda-rossiyane-nazvali-prezidenta-vladimira-putina
СЕРЬЁЗНО???????? Да ладно…..
Если так пойдут дела то политиком года в КНДР назовут Ким Чен Ына
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Опять пропагандистская статейка.
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о да..)
после его пенсионной «реформы» и роста цен,налогов, тарифов буквально на всё просто не хватает восхищенных эпитетов….
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Для того, что бы выбирать политика года, для начала, необходима эта самая политика, а её у нас нет по определению Собственно, сей рейтинг всё говорит сам за себя.
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это говорит не о том, что нет политики.
а о том, что у поросят определение неверное
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Да вообще, все подобные рейтинги в наших условиях, ровным счётом ничего не значат и уж тем более, не отражают реальные настроения в обществе.
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Антиполитиком года — это будет ближе к истине! А вообще все эти рейтинги власти — просто нарисованная статистика пропаганды.
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Кто на слуху, того и выбирают.
Я бы еще опрос по выбору провокатора года провел — вот тут бы интереснее получилось: великобритания, украина, литва, лично Тереза Мэй, а также хомячки Навального.
Кто бы победил?
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Непропустили мой негативный комментарий в адрес нашего «раба на галерах».
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