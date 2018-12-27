Политиком года россияне назвали президента Владимира Путина

Россияне назвали президента России Владимира Путина политиком года, свидетельствуют итоговые данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в ТАСС.

«Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%)», — отмечено в сообщении ВЦИОМ.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала «Россия-1» — ток-шоу «60 минут» с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (8%). Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, названы «Движение вверх» (3%) и трилогия «Гоголь» (3%).

Среди актеров, сообщает ВЦИОМ, несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%). Музыкантом года 10% россиян назвали Филиппа Киркорова. В рейтинге сериалов лидируют «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» (по 5%).

В рейтинге спортсменов первые места с занимают фигуристки Алина Загитова (11%) и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%), боец Хабиб Нурмагомедов (5%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в декабре 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: ТАСС