Один раз в месяц можно попасть на личный прием к главному полицейскому Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. 7 декабря акция завершилась. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Как к вам можно попасть на личный прием?

Ответ: Один раз в месяц происходит прием. Последний в этом году состоялся 12 декабря. На личный прием ко мне можно записаться на сайте отдела МВД по городу Бердску. Эта информация там есть.Если у граждан есть какой-то серьезный и срочный вопрос, который не требует отлагательств, то можно обратиться к дежурному в отделе полиции, позвонить ко мне через него. Если я буду на месте, то я смогу принять гражданина. Я никогда не отказываю.