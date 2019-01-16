Учит раскрывать дела своих подчиненных начальник полиции Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы начальнику полиции Бердска Владимиру Соколову от наших читателей. Бердчане задали главному полицейскому около 30 вопросов, которые их тревожат.

Владимир Соколов дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в эксклюзивном интервью 17 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов начальника полиции Бердска Владимира Соколова на вопросы наших читателей. В этом году мы будем придерживаться схемы: один ответ — одна публикация.

Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы начальника полиции на вопросы бердчан 2018 года. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Какие вы планируете проводить мероприятия по уменьшению преступности и мелкого хулиганства?

Ответ: Конечно, основаная задача — это комплектование кадров, чтобы сотрудники могли работать, так сказать, в полный рост. Если кадры не укомплектованы, в том же отделе уполномоченных участковых, то нагрузка возрастает на других сотрудников. Может от этого и зависит качество разбирательства по материалам. Важно и обучение кадров, потому как по ряду заявлений где-то принимаются решения необоснованные, где-то их прокуратура отменят, так как материал бывает недоработанным.

Рассматриваем и обучение личного состава, чтобы он мог грамотно и качественно разобраться по материалу, принять конкретное и правильное решение. Безусловно, это и проведение профилактических мероприятий в виде рейдов, например, «Дебетор» по взысканию просроченной задолженности. «Участок» — выявление преступлений и их раскрытие на конкретном участке. Конкретное принятие мер по раскрытию преступлений — это прямая задача всего личного состава полиции.