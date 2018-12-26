По факту гибели онкобольного на пожаре в больнице возбудил дело СК Новосибирска

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в больнице скорой помощи в результате пожара. Об этом во вторник сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска регионального СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следствием установлено, что 23 декабря в дневное время в городской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 города Новосибирска сработала пожарная сигнализация, в палате отделения произошёл пожар.

Медицинским персоналом из отделения были эвакуированы пациенты, а в палате, где произошло возгорание, обнаружили тело 34-летнего мужчины, который находился на лечении.

В настоящее время следователи проводят допросы, назначены судебные экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожар произошел в одной из палат отделения гнойной хирургии на третьем этаже. Загорелись постельные принадлежности, потом выгорела вся палата на площади 18 кв. метром. Погибший страдал онкологическим заболеванием.