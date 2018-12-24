Сгорел 34-летний пациент в отделении гнойной хирургии больницы Новосибирска

В настоящее время Следственный комитет выясняем все обстоятельства произошедшего трагического пожара в городской клинической больнице скорой помощи Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили вечером в воскресенье в управлении СКР по Новосибирской области.

23 декабря 2018 года в дневное время в ходе тушения пожара в одной из палат городской Клинической больницы скорой медицинской помощи №2 города Новосибирска обнаружено тело 34-летнего мужчины.

По предварительным данным установлено, что в дневное время в одном из отделений больницы сработала пожарная сигнализация, в палате отделения произошёл пожар. Медицинским персоналом и спасателями из отделения были эвакуированы пациенты, а в палате где произошло возгорание обнаружили тело мужчины, который находился на лечении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится опрос очевидцев, назначены судебные экспертизы, устанавливается причина пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пожар произошел на третьем этаже больницы в отделении гнойной хирургии. По версии пожарных загорелись постельные принадлежности в одной из палат, которая выгорела на площади 18 кв. метров. Пожарные эвакуировали из здания 52 пациента, в том числе 12 лежачих больных.

МЧС проводит экспертизу для установления причин пожара.

Видео ГУ МЧС по НСО