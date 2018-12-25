Адвокат по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей: Кому-то неугоден нынешний глава Бердска

Судья бердского горсуда Татьяна Васюхневич сегодня, 25 декабря, начала рассматривать уголовное дело экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина и его пособников — руководителя МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Их, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», следствие подозревает в «хищении воды» на 170 млн рублей.

По версии следствия, Кожин «простил» жилому комплексу «Сибиряк» долги за пользование водой, снизив сумму к оплате до 380 тыс рублей. Предполагают посредничество в этом Оленича.

На первое судебное заседание не явились представители потерпевшей стороны — бердской мэрии, поэтому участники процесса определились с порядком рассмотрения уголовного дела и назначили очередное судебное заседание на 31 января 2019 года.

Помощник прокурора Бердска Анна Белова зачитала обвинительное заключение, в рамках которого Кожину инкриминируется два эпизода преступной деятельности с «хищением воды» на 170 млн и 20 млн рублей. Однако трое фигурантов уголовного дела не признали свою вину и попросили судью объективно рассмотреть уголовное дело. Первым выступил Кожин.

Автор видео Марина Волкова



— Я ознакомился со всеми свидетельствами, документами, составил 504 вопроса. Мотив преступления, чтобы сохранить место директора МУП КБУ или повысить свой авторитет в предпринимательской среде, — это абсурд. 26 марта, за день до моего задержания, пришел документ о назначении меня на должность директором тепловых сетей «Сибирской генерирующей компании». Я мог быть этим директором. Я достаточно известен в этой среде, обладаю ученой степень и большим опытом работы на энергетическом поприще. В процессе следствия сумма уменьшилась и изменилась со 170 до 75 млн рублей. Значит, я был прав в своих подсчетах? При чем уменьшил ее не кто-нибудь, а новый директор КБУ и это находится в арбитражном суде. Нет там никакой претензии на 170 млн рублей. Я не признаю свою вину по обоим эпизодам, — обратился к судье Александр Кожин.

Обвиняемый в пособничестве Владимир Дыненков «плотно изучил 8000 страниц уголовного дела» и обратился к судье, указав на тонкости и нюансы расследования уголовного дела. Вернулся и к сумме, фигурирующей в деле, из-за которой он оказался на скамье подсудимых.

Авто видео Марина Волкова



— Вообще не понимаю, почему из возможного хозяйственного спора сделали уголовное дело. Это нонсенс! Уже 9 месяцев я нахожусь под арестом и не понимаю, в чем выражалось мое пособничество. Я к мэру обратился! Там очень непростая тема для решения этого вопроса. Кожин уже сказал, и следствие это упорно игнорирует, да он не менял 170 миллионов! Там указан срок за два месяца — 380 тысяч рублей. Я не понимаю, почему Кожин как руководитель КБУ не мог засомневаться в этой сумме. Как можно считать задолженность, которой на балансе нет? 28 апреля в арбитраже КБУ заявлял сумму к иску в размере 170 миллионов рублей, а уже сегодня — 63 миллиона рублей. Воспанчук (Владимир Воспанчук, нынешний директор КБУ — прим. ред.) тоже нарушил должностные полномочия? Я как понял, впереди много процессов. Я очень надеюсь, что вы разберетесь по законности и справедливости. Вину свою я не признаю, — высказался Владимир Дыненков.

Адвокат Дыненкова Сергей Гиревой воспользовался правом слова и отметил, что экс-замдиректора по сбыту КБУ Сергей Орлов вымогал у Дыненкова деньги, за то, чтобы снизить задолженность ЗАО «МК Сибиряк» перед бердским Комбинатом бытовых услуг за незаконную врезку в трубопровод холодной воды и водоотведения. Он подчеркнул, что уголовное дело изначально имело некий политический окрас, предположив, что «нынешний глава кому-то неугоден».

К судье обратился и Сергей Оленич.

Автор видео Марина Волкова



-Вот эти формулировки прокурора и следствия, что я мог оказать давление на главу, имел авторитет… Они что, с мелафоном ходят и мысли читают? Или это для прессы, чтобы создать фейк? Глава попросил разобраться в рамках закона, потому что был щепетильный вопрос с Орловым. Весь разговор между Кожиным и Орловым происходил две минуты, было сказано только одно — решайте вопрос в рамках закона, чтобы никакого давления оказано не было. Мы хотели предотвратить преступление, из-за этого оказались виновными. Я надеюсь, что вы все увидите в процессе. Свою вину я не признаю, — резюмировал Оленич.

В ожидании решения судьи по продлению сроков ареста, адвокат Сергей Гиревой сообщил журналистам, что факты нарушения хозяйственной деятельности никто не отрицает, но это можно было решить в гражданском порядке.

— Было принято решение о производстве доначислений за два месяца, которые установлены. В отношении остальной задолженности нужно было проводить дополнительную проверку, а это заняло время. Если вы следите за развитием обстоятельств по данному делу, то вам должно быть известно, что нынешний руководитель КБУ Владимир Воспанчук после предъявления иска в арбитражный суд на 170 млн рублей уменьшил сумму иска к ЗАО « МК Сибиряу» до 65 млн рублей. Наверное, сделано это было не произвольно, по желанию Воспанчука, а были определённые обстоятельства. Разница в 100 млн рублей — это не игрушки, — парировал Гиревой.

Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продлила арест всем трем фигурантам уголовного дела на полгода до 11 июня 2019 года.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Владимир Воспанчук, сумма снизилась, поскольку сделали перерасчет после тщательной проверки.

-170 млн насчитали еще до меня. Мы провели проверку. Полностью проверили все врезки, сечения, объекты и на этом основании сделали пересчет. Нынешняя сумма отличается от той, что фигурирует в уголовном деле, потому что по законодательству в арбитраже мы имеем право взыскивать убытки только за последние три года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

В отличие от арбитражного права, в уголовном срок давности составляет 10 лет.