Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска

Бердский Комбинат бытовых услуг, являющийся крупнейшим поставщиком коммунальных ресурсов в городе, изменил претензии к МК «Сибиряк». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально КБУ предъявлял жилому комплексу 170 млн рублей — деньги, которые коммунальщики недополучили за воду, использованную «Сибиряком» за десяток лет. Сейчас сумма к взысканию существенно снизилась — почти на 110 млн.

Напомним, что гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков сейчас находится под домашним арестом в качестве подсудимого по уголовному делу. Он фигурирует в деле как пособник в превышении должностных полномочий экс-директором КБУ Александром Кожиным, повлекших существенный ущерб муниципалитету.

По версии следствия, Кожин при пособничестве Дыненкова и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича «простил» «Сибиряку» 170 млн рублей за потребленную воду, уменьшив долг до 380 тыс. рублей. Все трое являются фигурантами уголовного дела. Александр Кожин, в отличие от своих пособников, содержится под стражей В СИЗО.

Одновременно руководство Комбината бытовых услуг через арбитражный суд пытается вернуть недополученные деньги. В мае в иске КБУ фигурировала сумма из уголовного дела. Сейчас — чуть более 63 млн рублей.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината Владимир Воспанчук, перерасчет сделали после тщательной проверки.

-170 млн насчитали еще до меня. Мы провели проверку. Полностью проверили все врезки, сечения, объекты и на этом основании сделали пересчет. Нынешняя сумма отличается от той, что фигурирует в уголовном деле, потому что по законодательству в арбитраже мы имеем право взыскивать убытки только за последние три года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

В отличие от арбитражного права, в уголовном срок давности составляет 10 лет. Но суды являются независимыми друг от друга, поэтому в деле Кожина и Дыненкова сумма причиненного ими ущерба вряд ли изменится.

Удастся ли когда-нибудь бердскому Комбинату бытовых услуг вернуть столь большие деньги, пока неизвестно. Даже если суд будет на его стороне. Последнее заседание арбитражного суда Новосибирской области по иску КБУ к МК «Сибиряк» состоялось 8 октября, следующее назначено на 29 октября.