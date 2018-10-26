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Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за «похищенную воду» взыскивает по суду КБУ Бердска

Арбитраж принимает претензии о возмещении ущерба лишь за последние3 года. Но в уголовном деле экс-директора Комбината бытовых услуг и его пособников сумма не изменится.

26.10.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ущерб в 63 млн рублей вместо 170 млн за похищенную воду взыскивает по суду КБУ Бердска

Владимир Воспанчук сменил Александр Кожина на посту директор КБУ Бердска

Бердский Комбинат бытовых услуг, являющийся крупнейшим поставщиком коммунальных ресурсов в городе, изменил претензии к МК «Сибиряк». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально КБУ предъявлял жилому комплексу 170 млн рублей — деньги, которые коммунальщики недополучили за воду, использованную «Сибиряком» за десяток лет. Сейчас сумма к взысканию существенно снизилась — почти на 110 млн.

Напомним, что гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков сейчас находится под домашним арестом в качестве подсудимого по уголовному делу. Он фигурирует в деле как пособник в превышении должностных полномочий экс-директором КБУ Александром Кожиным, повлекших существенный ущерб муниципалитету.

По версии следствия, Кожин при пособничестве Дыненкова и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича «простил» «Сибиряку» 170 млн рублей за потребленную воду, уменьшив долг до 380 тыс. рублей. Все трое являются фигурантами уголовного дела. Александр Кожин, в отличие от своих пособников, содержится под стражей В СИЗО.

Одновременно руководство Комбината бытовых услуг через арбитражный суд пытается вернуть недополученные деньги. В мае в иске КБУ фигурировала сумма из уголовного дела. Сейчас — чуть более 63 млн рублей.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» директор Комбината Владимир Воспанчук, перерасчет сделали после тщательной проверки.

-170 млн насчитали еще до меня. Мы провели проверку. Полностью проверили все врезки, сечения, объекты и на этом основании сделали пересчет. Нынешняя сумма отличается от той, что фигурирует в уголовном деле, потому что по законодательству в арбитраже мы имеем право взыскивать убытки только за последние три года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

В отличие от арбитражного права, в уголовном срок давности составляет 10 лет. Но суды являются независимыми друг от друга, поэтому в деле Кожина и Дыненкова сумма причиненного ими ущерба вряд ли изменится.

Удастся ли когда-нибудь бердскому Комбинату бытовых услуг вернуть столь большие деньги, пока неизвестно. Даже если суд будет на его стороне. Последнее заседание арбитражного суда Новосибирской области по иску КБУ к МК «Сибиряк» состоялось 8 октября, следующее назначено на 29 октября.


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