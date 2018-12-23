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Погиб пациент на пожаре в больнице скорой помощи Новосибирска

Загорелись постельные принадлежности в палате гнойной хирургии на третьем этаже. Пожарные эвакуировали 52 человека, из которых 12 — лежачие больные.(ВИДЕО)

23.12.2018 Фото: ГУ МЧС по НСО Нет комментариев
 
Погиб пациент на пожаре в больнице скорой помощи Новосибирска

Палата выгорела

Крупный пожар произошел сегодня, 23 декабря, в новосибирской больнице, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Новосибирские пожарные оперативно ликвидировали крупный пожар в Городской клинической больнице Октябрьского района, предотвратив дальнейшее распространение огня. Силами пожарной охраны и сотрудников медицинского учреждения из здания было эвакуировано 52 пациента, из которых 12 — лежачие.

В воскресенье в 14:51 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что по улице Тургенева в Октябрьском районе произошло возгорание в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2. Через 4 минуты после выезда первые пожарно-спасательные подразделения были на месте происшествия.

В ходе тушения пожара было установлено, что в палате на третьем этаже горят постельные принадлежности и мебель. В 15:03 пожар локализован. Оперативная работа спасателей позволила предотвратить распространение огня на соседние палаты.

По предварительной информации, в результате данного пожара погиб один пациент, находящийся в горящей палате.

Общая площадь пожара составила всего 18 квадратных метров. На тушение привлекались 43 человек личного состава и 13 единицы техники.

Что послужило причиной пожара в больнице, теперь предстоит узнать дознавателям МЧС и специалистам испытательной пожарной лаборатории.

Видео ГУ МЧС по НСО

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделю назад горела бердская больница — одна из палат наркологического отделения ЦГБ на ул. Попова.

Поздним вечером 16 декабря в одном из помещений на 3-м этаже больничного корпуса огнем были повреждены вещи и линолеум — загорелся матрас и постельные принадлежности на площади 1 кв. метр.

По предварительным данным, 36-летний пациент, доставленный в наркологию в состоянии глубокого алкогольного опьянения, намеренно поджег матрас в палате для буйных. Впрочем, истинные причины возгорания установит полиция — было это сделано умышленно или случайно, по неосторожности. но сделать это будет нелегко, поскольку пациент ничего не помнит.

 


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