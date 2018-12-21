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Парочка на Mercedes-Benz развозила героин по Бердску

Супругов из Искитима, торговавших наркотиками, полицейские задержали у одного из бердских торговых центров.

21.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Парочка на Mercedes Benz развозила героин по Бердску

У наркоторговцев изъяли 170 гр героина

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Новосибирской области. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В состав группы входили двое жителей Искитима – ранее не судимый 39-летний мужчина и его 32-летняя супруга, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Женщина отвечала за связь с поставщиками, фасовала наркотические средства и была ответственной за распределение денежных средств, а ее супруг, передвигаясь на личном автомобиле Mercedes-Benz, осуществлял сбыт наркотических средств.

3 декабря на парковочной площадке одного из крупных торговых центров Бердска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с инспекторами областной Госавтоинспекции задержали автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились подозреваемые. В ходе досмотра салона иномарки полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом белого цвета.

Как показало исследование, проведенное экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое вещество является героином общей массой более 170 грамм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну чё — не свои. А у нас свои коровы , и мы их доим))

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  2. Аноним

    Парочка на Mercedes-Benz развозила героин по Бердску.
    А поймали их благодаря тому, что на машине отсутствовала надпись «НАРКОТИКИ».

    Показывать курс валют на улицах России запретил Путин
    http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/19/395000-pokazyvat-kurs-valyut-na-ulicax-rossii-zapretil-putin
    В ведомстве уверены, что такие таблички, как правило, устанавливают нелегальные пункты обмена валют, принадлежащие неустановленным физическим лицам. Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками».

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