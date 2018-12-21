Парочка на Mercedes-Benz развозила героин по Бердску.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Новосибирской области. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В состав группы входили двое жителей Искитима – ранее не судимый 39-летний мужчина и его 32-летняя супруга, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Женщина отвечала за связь с поставщиками, фасовала наркотические средства и была ответственной за распределение денежных средств, а ее супруг, передвигаясь на личном автомобиле Mercedes-Benz, осуществлял сбыт наркотических средств.

3 декабря на парковочной площадке одного из крупных торговых центров Бердска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с инспекторами областной Госавтоинспекции задержали автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились подозреваемые. В ходе досмотра салона иномарки полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом белого цвета.

Как показало исследование, проведенное экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Новосибирской области, изъятое вещество является героином общей массой более 170 грамм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.