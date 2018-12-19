Показывать курс валют на улицах России запретил Путин

Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующие правила валютного регулирования и контроля, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

Ранее Центробанк предложил запретить размещение электронных табло, а также других носителей информации с курсами валют за пределами помещений банков.

В ведомстве уверены, что такие таблички, как правило, устанавливают нелегальные пункты обмена валют, принадлежащие неустановленным физическим лицам. Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками».

При этом за банками остается право информировать посетителей о курсе валют в средствах массовой информации и в мобильных приложениях, отмечается на сайте ЦБ.

Источник: РИА Новости