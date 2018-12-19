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Показывать курс валют на улицах России запретил Путин

Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками».

19.12.2018 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Показывать курс валют на улицах России запретил Путин

Запретить уличные табло с ценой валюты предложил ЦБ

Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующие правила валютного регулирования и контроля, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

Ранее Центробанк предложил запретить размещение электронных табло, а также других носителей информации с курсами валют за пределами помещений банков.

В ведомстве уверены, что такие таблички, как правило, устанавливают нелегальные пункты обмена валют, принадлежащие неустановленным физическим лицам. Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками».

При этом за банками остается право информировать посетителей о курсе валют в средствах массовой информации и в мобильных приложениях, отмечается на сайте ЦБ.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Народная примета: Если Путин запретил показывать курс валют на улицах России, то это не дождю и не к летающим крокодилам, а к валютной инфляции. ;)
    Чтобы люди не сразу об этом догадались …

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  2. Игорь

    Ну вот и начнет стремительное пике рубль, аж вывески запретили, чтоб народ проходя мимо не видел как рубль валится! =-O

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  3. Аноним

    Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками»?
    Это как же?

    Боролись боролись с нелегальными обменниками Бастрыкин, Колокольцев и ФСБ, а они как грибы после дождя — один сорвал, а на его месте новых 3-4 вырастает. Ну не расстреливать же и не руки отрубать в наказание?

    И вот, от бессилья и злобы решили они выявлять нелегальные пункты по вывескам.
    Это как если бы на базаре стоял драгдилер и кричал: — А вот, кому наркотики, свежие, забористые.

    Ну не хотят ЦБ и Путин сажать своих компаньонов, которые занимаются этим нелегальным бизнесом, а вывески убирают в преддверии валютной инфляции, чтобы не травмировать психику уже пострадавшего от их государственных деяний, населения.

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  4. Аноним

    И мотивируется запрет борьбой с нелегальными обменными пунктами.)
    Либо я чего-то не понимаю, либо это верх управленческой мысли нынешней России. «Нелегальный обменник» — это по определению что-то незаконное. Вроде как если бы висела вывеска «Скупка краденого» или «Наркотики дешево. Широкий выбор» Предлагается бороться с ними запретом вывески. Подорвать, так сказать, преступность экономическими методами. Все остальные бессильны перед обменной мафией.
    А не проще было бы по этим самым вывескам как раз и находить преступников, если они не особо и скрываются?
    %)

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