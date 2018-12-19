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Показывать курс валют на улицах России запретил Путин
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Народная примета: Если Путин запретил показывать курс валют на улицах России, то это не дождю и не к летающим крокодилам, а к валютной инфляции.
Чтобы люди не сразу об этом догадались …
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Ну вот и начнет стремительное пике рубль, аж вывески запретили, чтоб народ проходя мимо не видел как рубль валится!
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Новая мера призвана способствовать борьбе с нелегальными «обменниками»?
Это как же?
Боролись боролись с нелегальными обменниками Бастрыкин, Колокольцев и ФСБ, а они как грибы после дождя — один сорвал, а на его месте новых 3-4 вырастает. Ну не расстреливать же и не руки отрубать в наказание?
И вот, от бессилья и злобы решили они выявлять нелегальные пункты по вывескам.
Это как если бы на базаре стоял драгдилер и кричал: — А вот, кому наркотики, свежие, забористые.
Ну не хотят ЦБ и Путин сажать своих компаньонов, которые занимаются этим нелегальным бизнесом, а вывески убирают в преддверии валютной инфляции, чтобы не травмировать психику уже пострадавшего от их государственных деяний, населения.
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И мотивируется запрет борьбой с нелегальными обменными пунктами.)
Либо я чего-то не понимаю, либо это верх управленческой мысли нынешней России. «Нелегальный обменник» — это по определению что-то незаконное. Вроде как если бы висела вывеска «Скупка краденого» или «Наркотики дешево. Широкий выбор» Предлагается бороться с ними запретом вывески. Подорвать, так сказать, преступность экономическими методами. Все остальные бессильны перед обменной мафией.
А не проще было бы по этим самым вывескам как раз и находить преступников, если они не особо и скрываются?
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