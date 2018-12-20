Осложняют ликвидацию прорыва на водоводе кабель и грунтовые воды в Бердске

С самого утра четверга, 20 декабря, аварийные бригады муниципального Комбината бытовых услуг приступили к ликвидации аварии на магистральном водоводе, накануне оставившей почти весь Бердск без холодной и горячей воды на несколько часов.

-Идет замена труб аварийного участка, работы еще не закончены. Сегодня, если все получится, то аварийный участок заменим. Мы не успеем завершить земельные работы, это абсолютно точно. Перенесем их на завтра. Там усложняется тем, что рядом проходит силовой кабель. Грунтовые воды не сильно осложняют работу, там уровень небольшой, но они присутствуют, поэтому их откачиваем, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко вечером 20 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 19 декабря прорвало трубу в районе школы №13. Вода фонтаном вырывалась наружу, затопив школьную территорию и прилегающие проезды. Коммунальщики в течение двух часов осуществили перевод водоснабжения на резервную нитку, обеспечив бердчан водой.

Менять дефектный участок трубы решили при свете дня. По словам Александра Алексеенко, к 10.00 четверга ремонтники начали копать грунт, чтобы добраться до дырявой трубы. Он подчеркивал, что устранение коммунальной аварии сопряжено с рядом неблагоприятных факторов. Кроме того, что ударил мороз и рыть мерзлую землю придется глубоко, в этом районе высокий уровень грунтовых вод.

В бердской ЕДДС рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что после того, как в 20.00 среды пустили воду по резервному трубопроводу проблем с водоснабжением у потребителе не возникало.

-Порыв произошел на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм из-за сильной изношенности. В течение часа произошло переключение водоснабжения на резервную нитку. Выход воды на поверхность в связи с этим прекратился. Основную сеть будем ремонтировать — копать и заменять дефектный участок трубы. Но это уже при свете дня, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Нет необходимости работать ночью, поскольку вода идет по резервной трубе. Чрезвычайной ситуации нет. Как только прорыв ликвидируют, воду вернут в основной трубопровод. Резервный источник тепло-, водо- и электроснабжения должен быть в обязательном порядке. Вот он и выручает в подобных случаях, — отмечал замглавы.

Коммунальщики предупреждали жителей многоквартирных домов в районе школы №13: во избежании заледенения машин их срочно убрать с прилегающей к школе территории.