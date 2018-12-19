Ускорил поиск строителей снежного фаллоса с помощью WhatsApp полицейский из Бердска

Снежная скульптура простояла на территории школы около 10 минут, но успела прославиться на всю Россию
Помощник прокурора Бердска Евгения Пежемская подтвердила сегодня, 19 декабря, что проверка по разглашению персональных данных учителя ОБЖ школы № 12 Сергея Зотева состоялась.
-Прокуратура направила в полицию Бердска поручение о проведении служебной проверки. Полиция отчиталась, что факт разглашения персональных данных подтвердился служебной проверкой, которую проводило ГУ МВД по Новосибирской области. Установлено нарушение 7-й статьи федерального закона «О персональных данных». Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности — вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, — сообщила помощник прокурора Бердска.
18 декабря Сергей Зотев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что генералы и полковники из главка МВД по Новосибирской области принесли ему свои извинения.
-Служба собственной безопасности МВД нашла того лейтенанта, который мои персональные данные обнародовал. Принесли глубочайшие извинения генералы и полковники управления МВД по Новосибирской области, сказали, что наказали виновного строжайшим образом — служебное несоответствие, а это пятилетнее бесперспективность продвижения в должности. По военным меркам — это последнее, что может быть перед увольнением. Попросили не давать дальше ход этому делу, чтобы не портить человеку жизнь. Мне объяснили, что он увидел надпись в сообщении о преступлении, подумал, что эту ее можно вытащить в интернет. Я пока молчу, прокуратура на меня не выходит. Я не намерен судьбу человеку портить, но не против, если его наказали по всей строгости. Меня в этом заверили, — прокомментировал Сергей Зотев «Курьер. Среда. Бердск».
Он отметил, что история не отразилась на качестве его жизни. Однако супруга учителя не поддержала мужа, а друзья подсказали другой способ решения проблем со снежным фаллосом на территории школы — вызвать охрану.
Сотрудница ПДН Виктория Белькова, которая ранее опрашивала Зотева, направила письмо в адрес заявителя, что за отсутствием возможности расследования дело о подстроках, слепивших мужской половой орган на территории школы, поиски нарушителей прекращены. Учитель ОБЖ недоумевает: как это возможно, ведь он предоставил в ПДН фото хулиганов, да и Белькова во время встречи с Зотевым, опознала на фото некоторых подростков.
Напомним, что история о разглашении персональных данных учителя ОБЖ школы №12 из Бердска Сергея Зотева буквально взбудоражила общественность. И пока одни обсуждали появление снежного фаллоса на территории школы, другие поднимали тему разглашения персональных данных полицейским Бердска, ведь за это грозит уголовная ответственность.
15 ноября Сергей Зотев обратился за помощью к прокурору Бердска. Роман Сивак признал, что жалоба бердчанина в некоторой степени уникальна. В бердскую прокуратура, по его словам, не так часто обращаются, чтобы защититься от разглашения своих персональных данных.