Ускорил поиск строителей снежного фаллоса с помощью WhatsApp полицейский из Бердска

Помощник прокурора Бердска Евгения Пежемская подтвердила сегодня, 19 декабря, что проверка по разглашению персональных данных учителя ОБЖ школы № 12 Сергея Зотева состоялась.

-Прокуратура направила в полицию Бердска поручение о проведении служебной проверки. Полиция отчиталась, что факт разглашения персональных данных подтвердился служебной проверкой, которую проводило ГУ МВД по Новосибирской области. Установлено нарушение 7-й статьи федерального закона «О персональных данных». Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности — вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, — сообщила помощник прокурора Бердска.

18 декабря Сергей Зотев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что генералы и полковники из главка МВД по Новосибирской области принесли ему свои извинения.

-Служба собственной безопасности МВД нашла того лейтенанта, который мои персональные данные обнародовал. Принесли глубочайшие извинения генералы и полковники управления МВД по Новосибирской области, сказали, что наказали виновного строжайшим образом — служебное несоответствие, а это пятилетнее бесперспективность продвижения в должности. По военным меркам — это последнее, что может быть перед увольнением. Попросили не давать дальше ход этому делу, чтобы не портить человеку жизнь. Мне объяснили, что он увидел надпись в сообщении о преступлении, подумал, что эту ее можно вытащить в интернет. Я пока молчу, прокуратура на меня не выходит. Я не намерен судьбу человеку портить, но не против, если его наказали по всей строгости. Меня в этом заверили, — прокомментировал Сергей Зотев «Курьер. Среда. Бердск».

Он отметил, что история не отразилась на качестве его жизни. Однако супруга учителя не поддержала мужа, а друзья подсказали другой способ решения проблем со снежным фаллосом на территории школы — вызвать охрану.

Сотрудница ПДН Виктория Белькова, которая ранее опрашивала Зотева, направила письмо в адрес заявителя, что за отсутствием возможности расследования дело о подстроках, слепивших мужской половой орган на территории школы, поиски нарушителей прекращены. Учитель ОБЖ недоумевает: как это возможно, ведь он предоставил в ПДН фото хулиганов, да и Белькова во время встречи с Зотевым, опознала на фото некоторых подростков.

Напомним, что история о разглашении персональных данных учителя ОБЖ школы №12 из Бердска Сергея Зотева буквально взбудоражила общественность. И пока одни обсуждали появление снежного фаллоса на территории школы, другие поднимали тему разглашения персональных данных полицейским Бердска, ведь за это грозит уголовная ответственность.

15 ноября Сергей Зотев обратился за помощью к прокурору Бердска. Роман Сивак признал, что жалоба бердчанина в некоторой степени уникальна. В бердскую прокуратура, по его словам, не так часто обращаются, чтобы защититься от разглашения своих персональных данных.