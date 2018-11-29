Снежный фаллос: Служба собственной безопасности МВД расследует факт разглашения персональных данных в Бердске

Расследует факт разглашения персональных данных учителя ОБЖ школы №12 сотрудники службы собственной безопасности МВД по Новосибирской области. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал разрушитель вылепленного на территории школы снежного фаллоса учитель Сергей Зотев сегодня, 29 ноября.

— Больше ничего у нас не строят во дворе. Прокуратура еще не ответила. Вопросом утечки информации из бердской полиции занимается служба собственной безопасности МВД по Новосибирской области. Это я услышал из уст своего адвоката. А после ко мне приезжали сотрудники ССБ, я им дал свои объяснение по поводу ситуации, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» учитель ОБЖ Сергей Зотев.

Напомним, что учитель сообщил о преступлении в полицию Бердска 8 ноября. Через пару часов фото его обращения и предмета преступления — вылепленный из снега мужской половой орган на территории бердской школы, было опубликовано в сети. На фото отчетливо видны персональные данные учителя школы № 12.

13 ноября в пресс-службе полиции по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что полицейские Бердска выезжали на место происшествия и собрали информацию у администрации школы №12 по факту правонарушения. Однако эту информацию не подтвердил отставной майор Воздушно-космических сил, а ныне учитель ОБЖ 12-й школы Сергей Зотев. Он заверил «Курьер. Среда. Бердск», что полиция не ищет виновных, а начальник полиции Бердска вовсе его «футболит».

-Мне интересно, почему полиция наша поставила себя в такие условия. Люди им теперь не будут доверять и ничего сообщать в полицию не будут! Потому что данные этих людей выставляются на «посмешище» и на показ. Мой адрес, имя и телефон выставлены на всеобщее обозрение. Я за помощью в полицию обратился, а вместо того, чтобы помочь, они даже не собираются расследовать факт служебного преступления, а против меня — уголовного? Я сегодня по предварительному договору пришел к начальнику полиции Соколову на личный прием, а он руками оперативного дежурного меня «отфутболил». Якобы он был занят на совещании, назначил мне встречу на 10 утра, но мы договаривались на 8 утра, ведь у меня уроки! Что происходит в стенах ГОВД, начальнику не интересно, — резюмировал в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Дмитриевич.

Прокурор Бердска Роман Сивак в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отмечал, что жалоба Зотева в своем роде уникальна — мало кто в Бердске обращается в прокуратуру с жалобой на разглашение персональных данных. 15 ноября Сергей Зотев обратился за помощью к прокурору.

Служебная проверка по факту разглашения персональных данных учителя ОБЖ Сергея Зотева, сообщившего о преступлении 8 ноября, проходит в полиции Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области 20 ноября.

— Проверка проводится, о ее результатах рано говорить, — рассказали в ведомстве.

Справка:

УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации —

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Незаконное распространение в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия, —

наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.