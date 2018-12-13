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Заменят уничтоженные вандалами 10 щитов на аллее Славы возле McDonald’s в Бердске

Подрядная организация до конца декабря изготовит и установит новые антивандальные баннеры за 40 000 рублей.

13.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Светланы Нет комментариев
 
Заменят уничтоженные вандалами 10 щитов на аллее Славы возле McDonald’s в Бердске

Щиты на аллее Славы вандалы изрезали в ночь на 19 ноября

Подрядчик изготавливает 10 антивандальных щитов, на оцинкованной основе, для аллеи Славы в Бердске. Изготовление баннеров и их установка обойдется бюджету города в 40 000 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», щиты на аллее Славы около McDonald’s изрезали в ночь на 19 ноября. Бердчане возмущались поступком вандалов и просили убрать испорченные баннеры, чтобы не видеть глумление над погибшими на Великой Отечественной войне героями. Щиты стоят на балансе УЖКХ. Вечером 19 ноября демонтировали шесть испорченных вандалами баннеров из 10. Решили заменить их на антивандальные, на оцинкованной основе. Розыском вандалов по заявлению УЖКХ занимаются бердские полицейские. УЖКХ планировало заменить шесть испорченных щитов. Подрядчик определил стоимость — 4000 рублей за 1 баннер.

Подрядчик уже работает над изготовлением антивандальных щитов, он же будет их устанавливать, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела городского благоустройства УЖКХ Андрей Вишневский. Нашлись деньги для того, чтобы заменить все щиты на металлические. Стоимость работ — 40 000 рублей. Новые баннеры появятся на аллее Славы в конце декабря.


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