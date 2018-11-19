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Изрезали лица героев на щитах аллеи Славы около McDonald’s в Бердске

Из 9 щитов вандалы изуродовали уже три. Испорченные баннеры бердчане просят власть убрать, чтобы не видеть последствия глумления над историей.

19.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Светланы 12 коммент.
 
Изрезали лица героев на щитах аллеи Славы около McDonald’s в Бердске

Аллея Героев находится на оживленном участке Бердска

Изрезали щиты на аллее Героев около McDonald’s в Бердске. «Это ж сколько нечисти по земле еще ходит», — подписала фотографии, присланные в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 ноября, бердчанка Светлана.

Аллею Славы из 70 пихт высадили накануне Дня Победы в 2015 году возле дома №2 по ул. Горького. Это событие приурочили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Из девяти плакатов уже три порезали вандалы. Первый плакат, на котором изображен полный кавалер ордена Славы, порезали месяца полтора-два назад. Еще два сегодня ночью. Я увидел это утром. Тысячи людей мимо ходят и никому до этого нет дела. Нужно убрать изрезанные плакаты. Чтобы они не были на всеобщем обозрении. Это же Герои Советского Союза. Поражает безнаказанность. Это же не простое хулиганство — не стекло мячом разбили. Это память. У меня два деда на войне погибли. Резать плакаты героев — это глумиться над убитыми. Но это же герои, они жизнь отдали, — с негодованием сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 19 ноября Александр Сергеевич.

Зияет дырой фотография Героя Советского Союза Ивана Черных. С 1939 по 1940 год Иван Сергеевич был курсантом Новосибирской военно-авиационной школы пилотов, которая дислоцировалась на бердском аэродроме. В Великую Отечественную войну Черных был командиром комсомольского экипажа (штурман С. К. Косинов, стрелок-радист Н. П. Губин) пикирующего бомбардировщика 125-го бомбардировочного авиаполка. 16 декабря 1941 года экипаж вылетел для нанесения бомбового удара по колонне немецко-фашистских танков и автомашин с пехотой в районе Чудово. При подлете к цели самолет от попадания зенитного снаряда загорелся. Экипаж во главе с Черных направил горящую машину в центр вражеской колонны, где произошел взрыв. В 1942 году Ивану Черных присвоили звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Изрезали лица героев на щитах аллеи Славы около McDonald’s в Бердске

Отсутствует часть информации на первом щите, где описывается история появления аллеи.

29 апреля 2017 года горожане целыми семьями, с детьми вышли на субботник, чтобы убрать и облагородить участок на одном из въездов в Бердск — у железнодорожного вокзала. В 2015 году здесь (рядом с рестораном «Макдональдс») создали зеленый уголок, назвав его «Аллея Славы». Вдоль тротуаров поставили баннеры с информацией об участниках Великой Отечественной войны — героях Советского Союза. Тогда же посадили несколько маленьких пихт. Но не все из них прижились. Поэтому решили через 2 года повторить попытку — высадить более взрослые деревья.

Тогда высадили 25 молодых елочек, навели порядок на аллее Славы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Будет красивая аллея. Конечно, время должно пройти пока саженцы приживутся и вырастут. Будем обязательно курировать, как они тут себя чувствуют. А бердчанам и гостям города будет приятно пройти по красивой аллее и прочитать о наших героических дедах, завоевавших победу. Это въезд в город. И все будут понимать, что бердчане любят свой город, ухаживают за ним, — рассуждал один из волонтеров Юрий.

 


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Возле американского общепита алея фронтовиков. Думаю родственники сломали от стыда. Не за это воевали их деды

    Thumb up 1 Thumb down 17

  2. Аноним

    Надо не баннеры вешать как рекламу а делать мраморные таблички !!! или такие герои их не заслужили ??

    Thumb up 12 Thumb down 1

  3. Гость

    Хоть раз поймайте этих нелюдей! И накажите примерно!
    Хотя обязательно найдутся жалельщики и жалельщицы. 8)

    Thumb up 20 Thumb down 2

  4. Анон

    Поймать бы эту падаль, да набить от души. Вот только проблема в том, что потом уже они будут потерпевшие, а ты окажешься на скамье подсудимых.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  5. Аноним

    Это не те ли это сделали, которые в ЦУМ заходили?
    Вот, зря их не нашли

    Thumb up 4 Thumb down 2

    • 777

      Мразота нацистская наверное заблудилась..
      Тут не Украина. Им повезло что свидетелем их выкриков была женщина. Такую хрень у нас терпеть никто не будет, на больничный они в путь за это отправятся!

      Thumb up 5 Thumb down 2

  6. Гость

    Вот и надо бы найти этот самодельный гитлерюгенд! 8)

    Thumb up 5 Thumb down 2

  7. Гость

    По надрезам можно предположить их рост. Один под 1м80см, второй 1м70см. Таскают ножи — тоже примета. Следы от обуви есть. Можно бы и поискать паршивцев. 8)

    Thumb up 7 Thumb down 2

    • Аноним

      Тольков кино по таким приметам могут найти. А тути искать не станут. Совсем осатанели, отморозки. Господи! Защити! Пусть отсохнут руки у тех, кто, развлекаясь, глумится над памятью целого народа. Эти люди достойны изгнания.

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