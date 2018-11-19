Изрезали лица героев на щитах аллеи Славы около McDonald’s в Бердске

Изрезали щиты на аллее Героев около McDonald’s в Бердске. «Это ж сколько нечисти по земле еще ходит», — подписала фотографии, присланные в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 ноября, бердчанка Светлана.

Аллею Славы из 70 пихт высадили накануне Дня Победы в 2015 году возле дома №2 по ул. Горького. Это событие приурочили к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Из девяти плакатов уже три порезали вандалы. Первый плакат, на котором изображен полный кавалер ордена Славы, порезали месяца полтора-два назад. Еще два сегодня ночью. Я увидел это утром. Тысячи людей мимо ходят и никому до этого нет дела. Нужно убрать изрезанные плакаты. Чтобы они не были на всеобщем обозрении. Это же Герои Советского Союза. Поражает безнаказанность. Это же не простое хулиганство — не стекло мячом разбили. Это память. У меня два деда на войне погибли. Резать плакаты героев — это глумиться над убитыми. Но это же герои, они жизнь отдали, — с негодованием сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 19 ноября Александр Сергеевич.

Зияет дырой фотография Героя Советского Союза Ивана Черных. С 1939 по 1940 год Иван Сергеевич был курсантом Новосибирской военно-авиационной школы пилотов, которая дислоцировалась на бердском аэродроме. В Великую Отечественную войну Черных был командиром комсомольского экипажа (штурман С. К. Косинов, стрелок-радист Н. П. Губин) пикирующего бомбардировщика 125-го бомбардировочного авиаполка. 16 декабря 1941 года экипаж вылетел для нанесения бомбового удара по колонне немецко-фашистских танков и автомашин с пехотой в районе Чудово. При подлете к цели самолет от попадания зенитного снаряда загорелся. Экипаж во главе с Черных направил горящую машину в центр вражеской колонны, где произошел взрыв. В 1942 году Ивану Черных присвоили звание Героя Советского Союза. Посмертно.

Отсутствует часть информации на первом щите, где описывается история появления аллеи.

29 апреля 2017 года горожане целыми семьями, с детьми вышли на субботник, чтобы убрать и облагородить участок на одном из въездов в Бердск — у железнодорожного вокзала. В 2015 году здесь (рядом с рестораном «Макдональдс») создали зеленый уголок, назвав его «Аллея Славы». Вдоль тротуаров поставили баннеры с информацией об участниках Великой Отечественной войны — героях Советского Союза. Тогда же посадили несколько маленьких пихт. Но не все из них прижились. Поэтому решили через 2 года повторить попытку — высадить более взрослые деревья.

Тогда высадили 25 молодых елочек, навели порядок на аллее Славы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Будет красивая аллея. Конечно, время должно пройти пока саженцы приживутся и вырастут. Будем обязательно курировать, как они тут себя чувствуют. А бердчанам и гостям города будет приятно пройти по красивой аллее и прочитать о наших героических дедах, завоевавших победу. Это въезд в город. И все будут понимать, что бердчане любят свой город, ухаживают за ним, — рассуждал один из волонтеров Юрий.