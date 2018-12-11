«Экология-Новосибирск»: Новый тариф на вывоз мусора в Бердске обнародуют 13 декабря
Чиновники соберутся в департаменте по тарифам Новосибирской области и примут новый обоснованный тариф на сбор и вывоз мусора региональным оператором. Тариф будет единым для всех населенных пунктов региона.
Предполагается, что вывоз мусора будет стоить одному человеку в 45 рублей
С 1 января 2019 года Новосибирская область, в том числе и Бердск, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняют схему работы с коммунальными отходами и выстраивают единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации ТКО.
Но все же ситуация с тарифом на ТКО остается неоднозначной — решение о повышении тарифа принято, а вот сам тариф на сбор и вывоз мусора еще не установлен.
-Тариф станет единым для каждого города Новосибирской области. 13 декабря состоится правление в департаменте, думаю, тогда тариф станет известен, — констатировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела регулирования ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежда Климова.
Сегодня же, 11 декабря, в компании регионального оператора по сбору и вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» рассказали, что до конца этой недели тарифы будут утверждены.
-Мы просчитали расходы по сбору и вывозу мусора по всему региону, а в департаменте по тарифам Новосибирской области выведут тариф на человека и тонну ТКО за услугу, — резюмировали в региональном перевозчике ТКО ООО «Экология-Новосибирск».
с 1 января у бердчан появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества,предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.
— В связи с переходом услуги в коммунальную, к большому сожалению, теперь на эту услугу добавят НДС 20%, — отмечала директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее оплачивали только предприятия, которые привозили отходы на полигоны. По предварительным подсчетам регионального оператора, величина эта составит 9 рублей с одного человека.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Кто же у этой гарантированной кормушки? Как вы надоели…., аппетит всё растёт. Где деньги зарабатывать на ВАШИ хотелки? ]:->
3 0