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По новому тарифу ООО «Экология-Новосибирск» вывезет мусор на свалку Бердска

с 1 января 2019 года компания начнет вывозить мусор юрлиц и частных домов Бердска. Жители многоквартирных домов могут заключить договор на услугу, минуя УК. Тариф на услугу сформируют в ноябре.

14.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

По новому тарифу ООО Экология Новосибирск вывезет мусор на свалку Бердска

ООО «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором обращения с коммунальными отходами в области

Между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» 25 июля 2018 года заключено соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. ООО «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором по обращению с ТКО по результатам проведенного конкурса среди юридических лиц.

Лариса Анисимова руководитель ООО «Экология -Новосибирск» рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что теперь у жителей многоквартирных домов появилось два варианта по вывозу твердых коммунальных отходов.

— С 1 января 2019 года на территории Бердска осуществлять вывоз ТКО на ваш полигон будет организация, с которой у нас будет заключен договор. Принципиально для населения Бердска ничего не меняется. Кроме того, что жителям частного сектора, которые сегодня эту услуг не получают, мы будем ее предоставлять. У собственников частных домов возникнет обязанность эту услугу оплачивать, так как она станет коммунальной для всех абсолютно, даже для юридических лиц.

Собственники жилья и сегодня несут затраты по вывозу ТКО. Сегодня эта строчка спрятана в содержании жилья. С 1 января эта плата будет выведена отдельно. В конце ноября департамент по тарифам выведет тариф для каждого жителя НСО и для юридических лиц в соответствии с категорией. Тарифы мы обязательно разместим на своем сайте, муниципальных образований, департамента по тарифам и министерства ЖКХ, — рассказала Лариса Александровна.

По словам директора ООО «Экология-Новосибирск» в течении декабря каждому жителю НСО поступит предложение и проект договора с указанной ценой для его заключения. В рамках деятельности регионального оператора, территория Новосибирской области будет поделена на лоты. Какие-то из них будут пропущены через конкурс, так будет сформирована цена для регионального оператора.

— С этой ценой мы пойдем к тарифному регулятору. И эта средневзвешенная цена будет уже основание для заключения договора. Если собственник жилья живете в частном доме, то за услугу он будет платить региональному оператору. Если в многоквартирном доме, тогда возможны два варианта: вы можете провести собрание с собственниками жилья и принять решение по переходу договора, тогда расчет у собственника жилья будет осуществляться напрямую. Либо собственник жилья остается со своей управляющей компанией, которая будет ресурсоснабжающей.

Компания также будет проводить начисления по договору, а мы в свою очередь будем предоставлять услугу. При таком порядке все расчеты будут идти через управляющую компанию, — рассказала Лариса Анисимова.

Напомним, что общество с ограниченной ответственностью оказывает весь спектр услуг связанных с обращением коммунальных отходов, их накоплению, сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению.


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(6) Комментариев

  1. мусорщик

    Всё так, но только Анисимова намерено ушла от ответа про стоимость… а стоимость вывоза увеличиться минимум в ТРИ РАЗА, и это не бред а реальность , стоимость контракта 32 МИЛЛИАРДА на десять лет, поделить получается примерно 600 руб/м3 Компания принадлежит группе компаний ВИС , не безвестного Ротенберга….. Короче сначала бензин, скоро поднимут ипотеку, увеличили пенсии…. продолжать нет смысла — идём в светлое будущее. И самое печальное, что выбора нет, как нет и конкуренции Монополия на всёёё.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Можно было просто написать что с 1 01.2019 повышается цена.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Евгений

    Так теперь мусор с частного сектора будут вывозить централизованно, не нужно будет иметь и обслуживать свой мусорный бак?

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      А кто его обслуживает? Единицы. В основном везут к многоквартирным домам бесплатно. Потом также будут везти, но платить будут обязаны, не важно в какой контейнер ты свалил свой мусор- свой или соседский.
      Все правильно, давно надо было обязать частников.

      Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Нужно. И платить будете фиксированный тариф. Хоть за пустой бак, хоть за полный.

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