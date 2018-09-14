По новому тарифу ООО «Экология-Новосибирск» вывезет мусор на свалку Бердска

Между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» 25 июля 2018 года заключено соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. ООО «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором по обращению с ТКО по результатам проведенного конкурса среди юридических лиц.

Лариса Анисимова руководитель ООО «Экология -Новосибирск» рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что теперь у жителей многоквартирных домов появилось два варианта по вывозу твердых коммунальных отходов.

— С 1 января 2019 года на территории Бердска осуществлять вывоз ТКО на ваш полигон будет организация, с которой у нас будет заключен договор. Принципиально для населения Бердска ничего не меняется. Кроме того, что жителям частного сектора, которые сегодня эту услуг не получают, мы будем ее предоставлять. У собственников частных домов возникнет обязанность эту услугу оплачивать, так как она станет коммунальной для всех абсолютно, даже для юридических лиц.

Собственники жилья и сегодня несут затраты по вывозу ТКО. Сегодня эта строчка спрятана в содержании жилья. С 1 января эта плата будет выведена отдельно. В конце ноября департамент по тарифам выведет тариф для каждого жителя НСО и для юридических лиц в соответствии с категорией. Тарифы мы обязательно разместим на своем сайте, муниципальных образований, департамента по тарифам и министерства ЖКХ, — рассказала Лариса Александровна.

По словам директора ООО «Экология-Новосибирск» в течении декабря каждому жителю НСО поступит предложение и проект договора с указанной ценой для его заключения. В рамках деятельности регионального оператора, территория Новосибирской области будет поделена на лоты. Какие-то из них будут пропущены через конкурс, так будет сформирована цена для регионального оператора.

— С этой ценой мы пойдем к тарифному регулятору. И эта средневзвешенная цена будет уже основание для заключения договора. Если собственник жилья живете в частном доме, то за услугу он будет платить региональному оператору. Если в многоквартирном доме, тогда возможны два варианта: вы можете провести собрание с собственниками жилья и принять решение по переходу договора, тогда расчет у собственника жилья будет осуществляться напрямую. Либо собственник жилья остается со своей управляющей компанией, которая будет ресурсоснабжающей.

Компания также будет проводить начисления по договору, а мы в свою очередь будем предоставлять услугу. При таком порядке все расчеты будут идти через управляющую компанию, — рассказала Лариса Анисимова.

Напомним, что общество с ограниченной ответственностью оказывает весь спектр услуг связанных с обращением коммунальных отходов, их накоплению, сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению.