По новому тарифу ООО «Экология-Новосибирск» вывезет мусор на свалку Бердска

ООО «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором обращения с коммунальными отходами в области
Между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» 25 июля 2018 года заключено соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. ООО «Экология-Новосибирск» стала региональным оператором по обращению с ТКО по результатам проведенного конкурса среди юридических лиц.
Лариса Анисимова руководитель ООО «Экология -Новосибирск» рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что теперь у жителей многоквартирных домов появилось два варианта по вывозу твердых коммунальных отходов.
— С 1 января 2019 года на территории Бердска осуществлять вывоз ТКО на ваш полигон будет организация, с которой у нас будет заключен договор. Принципиально для населения Бердска ничего не меняется. Кроме того, что жителям частного сектора, которые сегодня эту услуг не получают, мы будем ее предоставлять. У собственников частных домов возникнет обязанность эту услугу оплачивать, так как она станет коммунальной для всех абсолютно, даже для юридических лиц.
Собственники жилья и сегодня несут затраты по вывозу ТКО. Сегодня эта строчка спрятана в содержании жилья. С 1 января эта плата будет выведена отдельно. В конце ноября департамент по тарифам выведет тариф для каждого жителя НСО и для юридических лиц в соответствии с категорией. Тарифы мы обязательно разместим на своем сайте, муниципальных образований, департамента по тарифам и министерства ЖКХ, — рассказала Лариса Александровна.
По словам директора ООО «Экология-Новосибирск» в течении декабря каждому жителю НСО поступит предложение и проект договора с указанной ценой для его заключения. В рамках деятельности регионального оператора, территория Новосибирской области будет поделена на лоты. Какие-то из них будут пропущены через конкурс, так будет сформирована цена для регионального оператора.
— С этой ценой мы пойдем к тарифному регулятору. И эта средневзвешенная цена будет уже основание для заключения договора. Если собственник жилья живете в частном доме, то за услугу он будет платить региональному оператору. Если в многоквартирном доме, тогда возможны два варианта: вы можете провести собрание с собственниками жилья и принять решение по переходу договора, тогда расчет у собственника жилья будет осуществляться напрямую. Либо собственник жилья остается со своей управляющей компанией, которая будет ресурсоснабжающей.
Компания также будет проводить начисления по договору, а мы в свою очередь будем предоставлять услугу. При таком порядке все расчеты будут идти через управляющую компанию, — рассказала Лариса Анисимова.
Напомним, что общество с ограниченной ответственностью оказывает весь спектр услуг связанных с обращением коммунальных отходов, их накоплению, сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению.
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Всё так, но только Анисимова намерено ушла от ответа про стоимость… а стоимость вывоза увеличиться минимум в ТРИ РАЗА, и это не бред а реальность , стоимость контракта 32 МИЛЛИАРДА на десять лет, поделить получается примерно 600 руб/м3 Компания принадлежит группе компаний ВИС , не безвестного Ротенберга….. Короче сначала бензин, скоро поднимут ипотеку, увеличили пенсии…. продолжать нет смысла — идём в светлое будущее. И самое печальное, что выбора нет, как нет и конкуренции Монополия на всёёё.
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Можно было просто написать что с 1 01.2019 повышается цена.
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Так теперь мусор с частного сектора будут вывозить централизованно, не нужно будет иметь и обслуживать свой мусорный бак?
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А кто его обслуживает? Единицы. В основном везут к многоквартирным домам бесплатно. Потом также будут везти, но платить будут обязаны, не важно в какой контейнер ты свалил свой мусор- свой или соседский.
Все правильно, давно надо было обязать частников.
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Частников конечно надо, но причём тут остальные? Почему должны платить больше и не на процент инфляции, а в разы?
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Нужно. И платить будете фиксированный тариф. Хоть за пустой бак, хоть за полный.
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