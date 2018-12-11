Уголовное дело обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ и его пособников поступило в суд Бердска

Следствие по делу о «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ Бердска Кожина и его пособников подошло к концу. В скором времени Александр Кожин, руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и бывший замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич встретятся на скамье подсудимых в бердском городском суде. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в следственном комитете по Новосибирской области сегодня, 11 декабря.

-По второму эпизоду преступной деятельности 54-летний директора МУП «Комбинат бытовых услуг» в 2018 году незаконно снизил задолженность за потребление холодной воды и водоотведение одной из коммерческих организаций на сумму более 52 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной управлением ФСБ России по Новосибирской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существ, — сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Утром 11 декабря в бердском городском суде «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что уголовное дело в суд еще не поступило.

Следствие инкриминирует Дыненкову обвинение по части 5 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — пособничество в превышении должностных полномочий, Кожину совершении двух эпизодов преступлений по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. А Оленича следствие обвиняет в совершении преступлений предусмотренных части 5 статьи 33, пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ — пособничество в превышении должностных полномочий.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета. Кожина обвиняют по ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 33 УК РФ.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 миллионов рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

6 октября судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич продливала меру пресечения обвиняемому в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директору муниципального Комбината бытовых услуг на два месяца. Александр Кожин, против которого возбудили второе уголовное дело о растрате 10 млн рублей, должен был остаться в СИЗО до 25 декабря.

Трем фигурантом уголовного дела о «хищении воды» грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа следователь бердского отдела Следственного комитета заявил в суде о том, что накануне возбуждено еще одно уголовное дело против бывшего директора Комбината бытовых услуг. Информация об этом была оглашена во время судебного заседания по продлению срока содержания под стражей.

Директора Расчетно-кассового центра Бердска Марину Глазкову Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Сразу после предъявления обвинения сегодня, 24 августа, суд избрал ей меру пресечения — домашний арест на два месяца, сообщили в горсуде.

Впервые информация о возможном возбуждении против него еще одного уголовного дела — на этот раз по ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата — прозвучала в судебном заседании по продлению меры пресечения 15 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При зачтении материалов дела председательствующий в суде Павел Яковинов тогда упомянул взаимоотношения КБУ с «Новосибирскэнергосбытом» и Расчетно-кассовым центром по сбору платежей за коммунальные услуги. Такой договор заключен не позднее 2015 года — в нарушении федерального закона. С того времени деньги с населения за горячее и холодное водоснабжение, а также стоки собирает РКЦ.

— Таким образом, РКЦ выставлял, а КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей с физических лиц. В результате проведенного анализа установлено, что с апреля 2015 года МУП КБУ выплачивал в размере более 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, в действиях Кожина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ -присвоение и растрата. А в действиях Глазковой (директор РКЦ — прим. ред.) — пособничество в присвоении и растрате, — зачитал судья Яковинов.

Сам Александр Кожин обвинил следствие в том, что правоохранители не читают договоры или не правильно их трактуют.

— Этот договор не мною придуман. Господин Михайлов (и. о. мэра Бердска в 2015 году — прим. ред.) через наблюдательный совет провел этот договор. При чем тут Кожин? Вы читайте договоры — там кассы разные, адреса разные! — провозгласил обвиняемый.