Суд арестовал директора РКЦ за пособничество в растрате 10 млн рублей экс-директором КБУ Бердска

Директора Расчетно-кассового центра Бердска Марину Глазкову Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Сразу после предъявления обвинения сегодня, 24 августа, суд избрал ей меру пресечения — домашний арест на два месяца, сообщили в горсуде. Накануне, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в офисе РКЦ и по месту жительства Глазковой прошли обыски.

По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин. 22 августа, СК возбудил против него еще одно уголовное дело, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глазкова вину признала. Под арестом она будет находиться до 21 октября. Кожина, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд 23 августа оставили под арестом в СИЗО до 19 октября.

Впервые информация о возможном возбуждении против него еще одного уголовного дела — на этот раз по ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата — прозвучала в судебном заседании по продлению меры пресечения 15 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

При зачтении материалов дела председательствующий в суде Павел Яковинов тогда упомянул взаимоотношения КБУ с «Новосибирскэнергосбытом» и Расчетно-кассовым центром по сбору платежей за коммунальные услуги. Такой договор заключен не позднее 2015 года — в нарушении федерального закона. С того времени деньги с населения за горячее и холодное водоснабжение, а также стоки собирает РКЦ.

— Таким образом, РКЦ выставлял, а КБУ незаконно оплачивал комиссию за выполнение работ по начислению, сбору и перечислению платежей с физических лиц. В результате проведенного анализа установлено, что с апреля 2015 года МУП КБУ выплачивал в размере более 10 млн рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, в действиях Кожина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ -присвоение и растрата. А в действиях Глазковой (директор РКЦ — прим. ред.) — пособничество в присвоении и растрате, — зачитал судья Яковинов.

Сам Александр Кожин обвинил следствие в том, что правоохранители не читают договоры или не правильно их трактуют.

— Этот договор не мною придуман. Господин Михайлов (и. о. мэра Бердска в 2015 году — прим. ред.) через наблюдательный совет провел этот договор. При чем тут Кожин? Вы читайте договоры — там кассы разные, адреса разные! — провозгласил обвиняемый.

Старший помощник руководителя управления следственного комитета по Новосибирской области на вопросы «Курьер. Среда. Бердск» заявил, что пока воздержится от комментариев по новому уголовному делу в отношении Кожина и его пособников.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из источников, близких к правоохранительным кругам, в новом уголовном деле экс-директора КБУ могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды.