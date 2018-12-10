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Слишком много: Не могут найти водителя, высадившего из маршрутки в мороз ребенка Бердске

Пресс-служба правительства Новосибирской области: 10 декабря прошли совещания в Минтрансе и мэрии Бердска по факту отказа в перевозке 10-летнего ребенка из-за нехватки 5 рублей на билет. (ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО)

10.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.
 
Слишком много: Не могут найти водителя, высадившего из маршрутки в мороз ребенка Бердске

в соответствии с действующим законодательством, пассажир обязан оплатить проезд в течение одной остановки, в противном случае экипаж автобуса/маршрутки вправе попросить его покинуть подвижной состав, но только на оборудованном остановочном пункте

Правительство Новосибирской области дало комментарий по ситуации с высадкой мальчика из маршрутки в мороз в Бердске.

Официально

Направляем комментарий министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по ситуации, отраженной в статье «10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске» от 08.12.2018:

«В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области прошло совещание с представителями администрации г. Бердска и организации-перевозчика по факту высадки из маршрутки ребенка, не оплатившего полную стоимость проезда. Муниципалитету и перевозчику даны соответствующие поручения и рекомендации.

Как сообщили в министерстве, на совещании при прояснении ситуации факт того, что вечером 7 декабря в г. Бердске водитель маршрутки № 17 «Медсанчасть № 129 – пос. Боровой» высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило денег на оплату проезда, не нашёл полного подтверждения. В связи с обслуживанием маршрута несколькими перевозчиками и отсутствием информации о конкретном автобусе затруднён поиск водителя транспортного средства.

Относительно случившегося инцидента Минтранс рекомендовал перевозчику тщательно разобраться в ситуации и при необходимости применить дисциплинарные меры воздействия к водителю (его личность сейчас устанавливается), перевозившего ребенка, а также провести внеплановый инструктаж с водителями предприятия. Также по рекомендации минтранса в администрация г. Бердска сегодня было проведено внеплановое совещание с перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты г. Бердска, по недопущению халатного отношения к детям при перевозках.

Анатолий Костылевский сообщил, что случаи высадки детей из автобусов являются редким для нашего региона и обычно перевозчики идут навстречу детям, оказавшимся в подобной ситуации. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, пассажир обязан оплатить проезд в течение одной остановки, в противном случае экипаж автобуса/маршрутки вправе попросить его покинуть подвижной состав, но только на оборудованном остановочном пункте. В минтрансе напоминают, что во избежание подобных случаев родителям также необходимо своевременно заботиться о средствах ребенка на проезд в общественном транспорте.

Для справки:

Правила проезда пассажиров в общественном транспорте регламентируются Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» и Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».


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(4) Комментариев

  1. Вит

    Не найдут. В Узбекистан уже рванул. :-D

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  2. Аноним

    Позорники!!!

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  3. Аноним

    Ищут не те. Налоговая и коллекторы нашли бы.

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  4. Аноним

    История интересная: а был ли мальчик? Туда доехал за 20 обратно 2 остановки не доехал — расчет-то при выходе!? Может истратил ребенок деньги(все мы проездные экономили) пришел замерз и сказал так. А уж когда завертелось назад никак. О таком варианте не думали.?

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