10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске

Вечером в пятницу, 7 декабря, водитель бердской маршрутки №17 высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило 5 рублей на проезд. Об этом случае «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка. Наталья возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице мороз, что ребенок все-таки заплатил за проезд.

По словам мамы, сын забыл о повышении стоимости проезда на общественном транспорте Бердска и взял с собой на дорогу — туда и обратно — только 40 рублей. Вероятно, по пути в Центр развития «Перспектива», где занимается мальчик, водитель не стал раздувать скандал из-за 5 рублей. В обратном же направлении за рулем маршрутки оказался менее чуткий человек.

-В районе 5 часов вечера сын возвращался из «Перспективы», который находится около 8-й школы. Ребенку нужно было проехать всего несколько остановок — мы живем на площади Горького. Сел, говорит в 17-ю маршрутку. Пока водитель считал мелочь, ехали. Водитель спросил, почему мало денег. Сын ответил, мол, забыл. А на следующей остановке «Ул. Кирова» водитель заявил: «Нет денег — выходи». Этот «добрый человек» ему и деньги не вернул. Поэтому сесть на другу маршрутку у него не было возможности, — возмущена Наталья.

Благо, идти пешком мальчику пришлось не далеко — пару остановок. Но температура на улице в то время была минус 22 градуса. Но ребенок после пневмонии. И как такая прогулка скажется на здоровье сына, мама пока не знает.

Наталья твердо намерена писать жалобу в транспортный отдел мэрии Бердска. Она убеждена, что даже при отсутствии свидетелей черствого водителя можно найти и наказать.

-Водители маршруток частенько таким грешат. Каждый год одно и то же слышим — что детей высаживают на мороз. Уже и на официальном уровне заявляют, что нельзя так делать. Но 5 рублей для некоторых, видимо, важнее жизни ребенка. Это полное безобразие. Конечно, мой сын дошел до дома, не потерялся. А если бы ему в Микрорайон нужно было ехать? Должно же быть какое-то человеческое отношение к детям, — считает Наталья.

Получить оперативного комментария в отделе транспорта и дорожного хозяйства мэрии «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.

Запрет высаживать безбилетников

Министерство транспорта РФ направило в правительство законопроект, запрещающий высаживать не имеющих билета пассажиров из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (к примеру, в зимнее время года). В ведомстве подчеркивают, что на мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников. Дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.

Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета.

Проблема высаживания детей из общественного транспорта на мороз привлекла внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой принять меры.

Министр тогда разъяснил свою позицию: высадка детей в условиях низких температур не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Он также сообщал, что считает нужным запретить выгонять из транспорта детей-безбилетников. Однако итоговая версия законопроекта распространяется и на взрослых.

К прошлой зиме некоторые регионы, в частности Свердловская, Челябинская и Московская области, ввели запрет на высадку детей из транспорта. Тем не менее, подобные скандальные ситуации возникают в разных регионах и сейчас.

Например, в этом январе большой резонанс вызвали сообщения местных СМИ об 11-летней девочке, высаженной из маршрутки в Новокузнецке на 35-градусный мороз, о высадке из транспорта в Тюмени 12-летней девочки, у которой не хватило на оплату проезда 5 рублей и о выгнанном из маршрутки 13-летнем школьнике в Астрахани.

Председатель комиссии по взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ доктор юридических наук Владислав Гриб обратил внимание, что формулировка в подготовленном ведомством законопроекте довольно широкая. Потому что все ситуации предусмотреть и перечислить в законе невозможно.

«Самый распространенный случай – это мороз. Но не только. Представьте себе – последний рейс автобуса, остановка в лесу, и там высаживают девушку-подростка. А может быть остановка в степи, где +40°С и автобус ходит раз в сутки. Если контролер будет знать, что запрещено высаживать в случае угрозы жизни или здоровью, он предпочтет лишний раз не высадить человека. Он будет знать: если что-то случится, ему придется ответить», – пояснил Владислав Гриб.

По словам эксперта, конкретные разъяснения о том, что считать ситуацией угрозы жизни и здоровью, можно будет оформить в виде рекомендаций для работников общественного транспорта.

При оценке ситуации контролерам надо обращать внимание на три вещи: погодные условия, личность безбилетника (это может быть ребенок, инвалид или пенсионер), на время суток.

Ночью к пассажирам, даже если они не оплатили проезд, следует относиться внимательнее, считает эксперт.

Ранее Минтранс предложил законодательно определить размер штрафа для безбилетников. Он может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости билета, передает ТВК 6.

В Тюмени больше не будут высаживать детей из автобусов за безбилетный проезд. Сейчас в городе разрабатывают алгоритм действий в подобных ситуациях. Об этом говорили на совещании в «Тюменьгортрансе». По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, проблему нужно решать комплексно, как с водителями и кондукторами, так и с родителями и детьми. Для этого, считает он, нужно разработать информационные листовки.

«Информацию о правилах поведения в опасных ситуациях необходимо довести в первую очередь до детей, дать четкие инструкции, как действовать, если закончился баланс на транспортной карте или ребенок сел на другой автобус. Каждый должен знать, как себя вести и куда обратиться за помощью», – сказал Афанасьев.

Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов заявил, что высаживать детей из-за отсутствия денег или оставлять их в опасности недопустимо. Напомним, 11 ноября 2018 года кондуктор одного из городских маршрутов отказалась помочь ребенку. 11-летняя девочка уснула в автобусе и ухала до конечной остановки, где обнаружила, что у нее нет денег на обратную дорогу. После этого девочке пришлось пять часов добираться до дома, сообщает n24.ru.

В Новосибирске чиновники попросили транспортников трепетнее относиться к безбилетным пассажирам, особенно детям, и не высаживать их. Но факты обратного уже имеются. 25 сентября 2018 года школьник забыл транспортную карту, наличных денег для оплаты не хватило, кондуктор высадил мальчика за 4 км от дома, сообщили «Вести».

А случаем, произошедшем в феврале 2017 года в Новосибирске, заинтересовался Следственный комитет. Кондуктор высадил из автобуса 8-летнюю девочку в Новосибирске, сообщает пресс-служба СКР.

Утром 10 февраля кондуктор автобуса №30 потребовал от второклассницы покинуть автобус в связи с тем, что у девочки на транспортной карте не оказалось денежных средств для оплаты проезда.

Несмотря на просьбу ребенка разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор попросил 8-летнюю девочку выйти из автобуса на мороз.

Следователи инициировали проведение доследственной проверки.