10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске

Ребенку пришлось идти пешком три остановки
Вечером в пятницу, 7 декабря, водитель бердской маршрутки №17 высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило 5 рублей на проезд. Об этом случае «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка. Наталья возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице мороз, что ребенок все-таки заплатил за проезд.
По словам мамы, сын забыл о повышении стоимости проезда на общественном транспорте Бердска и взял с собой на дорогу — туда и обратно — только 40 рублей. Вероятно, по пути в Центр развития «Перспектива», где занимается мальчик, водитель не стал раздувать скандал из-за 5 рублей. В обратном же направлении за рулем маршрутки оказался менее чуткий человек.
-В районе 5 часов вечера сын возвращался из «Перспективы», который находится около 8-й школы. Ребенку нужно было проехать всего несколько остановок — мы живем на площади Горького. Сел, говорит в 17-ю маршрутку. Пока водитель считал мелочь, ехали. Водитель спросил, почему мало денег. Сын ответил, мол, забыл. А на следующей остановке «Ул. Кирова» водитель заявил: «Нет денег — выходи». Этот «добрый человек» ему и деньги не вернул. Поэтому сесть на другу маршрутку у него не было возможности, — возмущена Наталья.
Благо, идти пешком мальчику пришлось не далеко — пару остановок. Но температура на улице в то время была минус 22 градуса. Но ребенок после пневмонии. И как такая прогулка скажется на здоровье сына, мама пока не знает.
Наталья твердо намерена писать жалобу в транспортный отдел мэрии Бердска. Она убеждена, что даже при отсутствии свидетелей черствого водителя можно найти и наказать.
-Водители маршруток частенько таким грешат. Каждый год одно и то же слышим — что детей высаживают на мороз. Уже и на официальном уровне заявляют, что нельзя так делать. Но 5 рублей для некоторых, видимо, важнее жизни ребенка. Это полное безобразие. Конечно, мой сын дошел до дома, не потерялся. А если бы ему в Микрорайон нужно было ехать? Должно же быть какое-то человеческое отношение к детям, — считает Наталья.
Получить оперативного комментария в отделе транспорта и дорожного хозяйства мэрии «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.
Запрет высаживать безбилетников
Министерство транспорта РФ направило в правительство законопроект, запрещающий высаживать не имеющих билета пассажиров из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (к примеру, в зимнее время года). В ведомстве подчеркивают, что на мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников. Дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.
Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета.
Проблема высаживания детей из общественного транспорта на мороз привлекла внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой принять меры.
Министр тогда разъяснил свою позицию: высадка детей в условиях низких температур не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Он также сообщал, что считает нужным запретить выгонять из транспорта детей-безбилетников. Однако итоговая версия законопроекта распространяется и на взрослых.
К прошлой зиме некоторые регионы, в частности Свердловская, Челябинская и Московская области, ввели запрет на высадку детей из транспорта. Тем не менее, подобные скандальные ситуации возникают в разных регионах и сейчас.
Например, в этом январе большой резонанс вызвали сообщения местных СМИ об 11-летней девочке, высаженной из маршрутки в Новокузнецке на 35-градусный мороз, о высадке из транспорта в Тюмени 12-летней девочки, у которой не хватило на оплату проезда 5 рублей и о выгнанном из маршрутки 13-летнем школьнике в Астрахани.
Председатель комиссии по взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ доктор юридических наук Владислав Гриб обратил внимание, что формулировка в подготовленном ведомством законопроекте довольно широкая. Потому что все ситуации предусмотреть и перечислить в законе невозможно.
«Самый распространенный случай – это мороз. Но не только. Представьте себе – последний рейс автобуса, остановка в лесу, и там высаживают девушку-подростка. А может быть остановка в степи, где +40°С и автобус ходит раз в сутки. Если контролер будет знать, что запрещено высаживать в случае угрозы жизни или здоровью, он предпочтет лишний раз не высадить человека. Он будет знать: если что-то случится, ему придется ответить», – пояснил Владислав Гриб.
По словам эксперта, конкретные разъяснения о том, что считать ситуацией угрозы жизни и здоровью, можно будет оформить в виде рекомендаций для работников общественного транспорта.
При оценке ситуации контролерам надо обращать внимание на три вещи: погодные условия, личность безбилетника (это может быть ребенок, инвалид или пенсионер), на время суток.
Ночью к пассажирам, даже если они не оплатили проезд, следует относиться внимательнее, считает эксперт.
Ранее Минтранс предложил законодательно определить размер штрафа для безбилетников. Он может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости билета, передает ТВК 6.
В Тюмени больше не будут высаживать детей из автобусов за безбилетный проезд. Сейчас в городе разрабатывают алгоритм действий в подобных ситуациях. Об этом говорили на совещании в «Тюменьгортрансе». По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, проблему нужно решать комплексно, как с водителями и кондукторами, так и с родителями и детьми. Для этого, считает он, нужно разработать информационные листовки.
«Информацию о правилах поведения в опасных ситуациях необходимо довести в первую очередь до детей, дать четкие инструкции, как действовать, если закончился баланс на транспортной карте или ребенок сел на другой автобус. Каждый должен знать, как себя вести и куда обратиться за помощью», – сказал Афанасьев.
Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов заявил, что высаживать детей из-за отсутствия денег или оставлять их в опасности недопустимо. Напомним, 11 ноября 2018 года кондуктор одного из городских маршрутов отказалась помочь ребенку. 11-летняя девочка уснула в автобусе и ухала до конечной остановки, где обнаружила, что у нее нет денег на обратную дорогу. После этого девочке пришлось пять часов добираться до дома, сообщает n24.ru.
В Новосибирске чиновники попросили транспортников трепетнее относиться к безбилетным пассажирам, особенно детям, и не высаживать их. Но факты обратного уже имеются. 25 сентября 2018 года школьник забыл транспортную карту, наличных денег для оплаты не хватило, кондуктор высадил мальчика за 4 км от дома, сообщили «Вести».
А случаем, произошедшем в феврале 2017 года в Новосибирске, заинтересовался Следственный комитет. Кондуктор высадил из автобуса 8-летнюю девочку в Новосибирске, сообщает пресс-служба СКР.
Утром 10 февраля кондуктор автобуса №30 потребовал от второклассницы покинуть автобус в связи с тем, что у девочки на транспортной карте не оказалось денежных средств для оплаты проезда.
Несмотря на просьбу ребенка разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор попросил 8-летнюю девочку выйти из автобуса на мороз.
Следователи инициировали проведение доследственной проверки.
мда уж, оскал капитализма…
( очень постарался написать без мата )
15 7
а почему не написали кто собственник маршрутки?
Водитель ответит — а собственник почему не ведёт работу по предотвращению такого произвола.
19 0
Я вот по причине своей природной туповатости многого не могу понять в этой стране.
Я не езжу на маршрутках, может, чего недопонимаю, но пытаюсь смоделировать ситуевину.
Вот школьник подает двадцать руб. водиле, вот водила его выпроваживает из за недостающей пятерки… Вот сидят другие пассажиры..
Они что, не могли добить вонючий пятак чтобы водила им подавился и пацаненок спокойно доехал?
Или он один был в машине?
ЧТО с этим «народом» происходит?
Где очередное дно????
Тролли поцреотические, разъясните мне, недоумку…
Ваша зона ответственности-скрепы ваши и духовность пятирублевая…..
45 5
Так приблизьтесь к народу, снизойдите до маршрутки, получите нас, недоумков, уму-разуму, спасите пару десятков пацанов, не способных в голове удержать важную информацию, от злых водителей. А то пока с вашей стороны только оскорбления.
5 15
Это целенаправленная политика Кап.стран,уничтожить в нас все человеческое,запутать,заставить ненавидеть друг друга даже из за «пятака»…. Удивляюсь как у поколения родителей наших,хватало ума и чести,не на словах а в реальности отдавать» все лучшее детям»,вспомнить хотя бы побережье Берди застроенное только пионерлагерями….А теперь????
7 5
Водитель конечно же не прав! Я бы ещё понял, если бы он вообще не оплатил, и то нужно смотреть по ситуации, в сильный мороз конечно высаживать не стоит детей.
Но так же меня поразила и мать! Она боится, как скажется на здоровье, то что ребенок прошел 2 остановки, это мах 20 минут. С таким же «успехом» он мог прождать на остановке маршрутку 10-20 минут, а то и больше. То есть получается, что когда ребенок идёт по морозу, то она боится за его здоровье, а когда он будет стоять на морозе после перенесённой пневмонии, это видимо её никак не беспокоит раз она отпустила его. Как странно выглядит, скорее всего это было сказано, чтобы преувеличить значимость происшествия.
17 6
По мне, так мать виновата даже больше. Почему не проконтролтровала, сколько у ребёнка денег, почему не напомнила 100 раз, что проезд подорожал. И вообще, в пределах нескольких остановок нужно ходить пешком. А то и сами не двигаемся, и детей к этому же приучаем.
9 10
Читая ваши комментарии, сразу видно жирного разведенного женоненавистника или страшную толстую тетку. Не любите вы людей. Или троллите криво.
11 7
По вашему после пневмонии всю жизнь надо дома сидеть, на улицу вообще не ходить? Ребенок занимается, развивается. В это время маршрутки хорошо ходят, не долго ждать приходится
3 0
Капец. Получается, взрослый дядька ограбил ребенка и выкинул из маршрутки. Водитель! Ты большой «молодец»! Надеюсь, твоим детям или внукам не попадется на пути такой же сухарь.
20 2
Но зато часто не возможно ехать рядом с шофером ,воняет перегаром и кто их таких на линию выпускает? И почему все пасажиры равнодушные,неужели не кто не мог поставить на место водителяИ пусть законы вначали изучати потом ездят. А детям нудно наказать чтобы не выходили ,а пусть в полицию сразу везут ,вызывают родителей и больше водителю не работать. Хапуги.
20 2
Хотелось бы знать, что из себя представляет этот жлоб. Бердск должен знать своих «героев».
24 1
То есть к пассажирам у вас вопросов не возникло?
6 4
Возникло. Но хочу точно знать — были ли там пассажиры? И вообще, ситуацию в целом. Дело в том, что если пассажиры и были, то в свидетели не откликнется никто — стыдно будет, что не помогли пацану.
14 0
Бойся равнодушных! С их молчаливого согласия совершается всё зло на земле! Ю.Фучик.
14 0
Если бы не заплатил, то имеет право высадить. Но ребёнок заплатил. Повышение было недавно. Тут и взрослый может забыть. Мало того деньги не вернул. Здесь полностью виноват водитель, оправдания нет.
20 0
И кто будет определять, опасно для здоровья или нет(я имею ввиду будущий закон). Дети стали наглеть. Просятся доехать без денег. Говорит, что деньги забыл. И это было много раз. Все должны платить и дети и взрослые. Иначе билет сделают 50 рублей
11 12
Взрослые опять воюют с детями.
Эта страна обречена.
Когда в салон вваливается пьяная компания, такой «мужчина»
почему то сидит молча и беслатно, помому, что глаз на ногу натянуть могут.
А тут же ребенок.
Что он сделает с небритым шофером?
14 1
Как понимаю, у маршрутчиков черный нал.
Проверить не возможно.
Почему же они высаживают детей за 5(пять) рублей, а в час пик везут 30 человек вместо 13 и никого не высаживают, а вечером вообще на линию не выходят.
Да и днем зачастую на конечные не едут.
Скажите мне, как их назвать?
13 0
Все должны платить?
А что ж тогда д.. де.. депутаты не платят?
Зарплата маленькая?
Мама денег не дала?
Или они не люди?
3 5
При чём здесь депутаты ? У ребёнка не хватило пяти рублей, кто говорит что он ехал бесплатно?
5 0
А тем временем на западе, который гнил при СССР и счас гниет опять :
Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/07/392377-polnostyu-besplatnym-sdelal-proezd-v-obshhestvennom-transporte-lyuksemburg
А почему у нас слабо?
А потому что не Франция.
7 5
Анониму 16:38. «А потому что не Франция.» А хотел бы прямо сейчас оказаться там, где теперь вообще общественный транспорт не работает? Не знаешь, что такое «французская революция»? Не пиши фигню не в тему.
1 3
В Тюмени больше не будут высаживать детей из автобусов за безбилетный проезд.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/08/392589-10-letnego-malchika-vygnal-na-moroz-voditel-marshrutki-iz-za-nexvatki-5-rublej-na-proezd-v-berdske/comment-page-1#comment-1619502
А в Бердске типа другая страна?
5 1
Хотелось бы послушать что скажет Бороздина .
3 2
Я столько раз видела таких вот ребятишек в маршрутках, которым не хватало на проезд. Ну это же дети! Не рассчитал, потерял, за подклад завалилось, в конце концов… Они сразу паниковать начинают… Спрашивала, сколько не хватает, давала. Несколько раз видела, как ребенок спрашивал водителя — денег нет или не хватает, довезете? Никто ни разу не отказал. Ну вот что за Удалено попался пацану??? Еще и ограбил! Надеюсь, нашли его. Такое подозрение, что других пассажиров не было. Сложно поверить, что никто не заплатил бы за ребенка — это раз, и что в присутствии свидетелей эта мразь выгнала бы его на мороз.
6 1
Вот именно. Зато Вадик здесь (см.выше) » по причине своей природной туповатости» (его признание), скопом весь «народ» заклеймил как «Тролли поцреотические». Скрепы какие-то в истерике приплёл, духовность. А люди у нас в большинстве своём добрые и участливые. Человеку в беде всегда помогут.
0 1
Есть муниципальные автобусы. И если у человека нет денег, то обязаны бесплатно довести.
0 0
Господа-товарищи, хорошие и не очень. Пять дней в неделю катаюсь на семерочке или семнадцатом на работу и обратно. Довожу до Вашего сведения, что в маршрутках под этими номерами расчет за проезд производится при выходе из транспорта. Т.е. на той остановке, где выходит пассажир. Не думаю, что мальчуган не знал этого и стал рассчитываться раньше.
1 0