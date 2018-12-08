Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска

В Бердске сотрудники полиции раскрыли грабеж в торговом центре, сообщили в субботу утром в управлении МВД по Новосибирской области.

7 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Бердску поступило сообщение о том, что в торговом центре, расположенном на улице Ленина, неизвестная открыто похитила с прилавка одного из павильонов две пары варежек. После чего женщина опрокинула стойку с товаром и скрылась с места происшествия.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую по «горячим следам» недалеко от магазина. Ею оказалась 43-летняя жительница Бердска, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Одни варежки задержанная надела на руки, а вторые спрятала за пазуху. Полицейские изъяли похищенное имущество.

В настоящее время подозреваемая задержана в административном порядке в соответствии со ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Мелкое хулиганство). Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.