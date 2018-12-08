Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска
На «зебре» сбил 4-летнюю девочку водитель на Peugeot в Искитимском районе
Сколково: Прототип аэротакси за 12 млн рублей упал в сугроб во время испытаний
Мусор по-новому: Регоператор готов заключать договоры на вывоз отходов в Бердске
Разгневал 95-градусный мороз в Искитиме Жириновского в прямом эфире
Сбил двух девочек и пенсионерку на «зебре» и скрылся с места ДТП автомобиль в Бердске
Фальшивый ли диплом «доктора наук» у экс-директора КБУ Александра Кожина?
Скандинавской ходьбой и лыжными гонками откроют зимний сезон в Бердске
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
Украли 600 тыс. рублей выручки АЗС и инсценировали нападение пожилые супруги из Бердска