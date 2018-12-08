КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю Лунная 28 89133732528 Ирина
продам
продам
продам
продам трехкомнатную
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска

На «зебре» сбил 4-летнюю девочку водитель на Peugeot в Искитимском районе

Сколково: Прототип аэротакси за 12 млн рублей упал в сугроб во время испытаний

Мусор по-новому: Регоператор готов заключать договоры на вывоз отходов в Бердске

Разгневал 95-градусный мороз в Искитиме Жириновского в прямом эфире

Сбил двух девочек и пенсионерку на «зебре» и скрылся с места ДТП автомобиль в Бердске

Фальшивый ли диплом «доктора наук» у экс-директора КБУ Александра Кожина?

Скандинавской ходьбой и лыжными гонками откроют зимний сезон в Бердске

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Украли 600 тыс. рублей выручки АЗС и инсценировали нападение пожилые супруги из Бердска

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска

Одну пару украденных рукавиц грабительница надела, вторую спрятала за пазуху. Бердчанке придется отвечать по двум статьям УК РФ — хулиганство и грабеж.

8.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска

Полицейские задержали грабительницу недалеко от места преступления

В Бердске сотрудники полиции раскрыли грабеж в торговом центре, сообщили в субботу утром в управлении МВД по Новосибирской области.

7 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Бердску поступило сообщение о том, что в торговом центре, расположенном на улице Ленина, неизвестная открыто похитила с прилавка одного из павильонов две пары варежек. После чего женщина опрокинула стойку с товаром и скрылась с места происшествия.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую по «горячим следам» недалеко от магазина. Ею оказалась 43-летняя жительница Бердска, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Одни варежки задержанная надела на руки, а вторые спрятала за пазуху. Полицейские изъяли похищенное имущество.

В настоящее время подозреваемая задержана в административном порядке в соответствии со ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Мелкое хулиганство). Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Проводится расследование.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Брызнули из баллончика в инкассаторов: пенсионеры из Бердска разыграли свое ограбление на 600 тыс. рублей Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска На «зебре» сбил 4-летнюю девочку водитель на Peugeot в Искитимском районе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика