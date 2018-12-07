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Украли 600 тыс. рублей выручки АЗС и инсценировали нападение пожилые супруги из Бердска

Престарелые Бонни и Клайд сообщили в полицию о краже денег неизвестными из автомобиля на дороге. А потом пришли с повинной. Суд дам ил условный срок.

7.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Украли 600 тыс. рублей выручки АЗС и инсценировали нападение пожилые супруги из Бердска

Суд вынес мягкий приговор

Бердским городским судом вынесен приговор в отношении супружеской пары – 74-летнего Андрея и 72-летней Антонины Черных. Об этом сегодня, 7 декабря, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Судом установлено, что 10 сентября 2018 года около 6.10 Андрей  Черных при содействии жены из корыстных побуждений присвоил в свою пользу вверенные ему денежные средства в сумме свыше 600 тыс. рублей, принадлежащие ООО «Хорос».

Этой крупной суммой подельники распорядились в дальнейшем по своему усмотрению.

Андрей Черных в тот же день осуществил заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.

С 2004-го по 10 сентября 2018 года Черных Андрей неофициально работал в ООО «Хорос», выполняя инкассацию денежных средств с автозаправочных станций общества, расположенных на территории Бердска и Новосибирска, которые вверялись ему на основании устного распоряжения дирекции. Инкассируемые деньги Черных перевозил на автомобиле своей жены.

В сентябре 2018 года у супругов Черных возник умысел на совместное хищение денежных средств, принадлежащих фирме. Реализуя задуманное, 10 сентября Черных Андрей произвел инкассацию денежных средств на автозаправочных станциях и поместил их в сумку, которую положил на заднее сидение автомобиля (где скрывалась Антонина).

Затем супруги Черных продолжили движение по городу на автомобиле. Воспользовавшись тем, что Черных Андрей остановил автомобиль перед пешеходным переходом, Черных Антонина распылила по салону автомобиля из газового баллончика слезоточивое вещество, инсценировав нападение на мужа, после чего похитила с заднего сидения автомобиля денежные средства.

В последующем Черных Андрей обратился в отдел МВД России по Бердску с заявлением о преступлении, по которому следователем было возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полиция долга искала похитителей выручки сети АЗС из Opel Zafira и даже просила откликнутся очевидцев происшествия,

При этом замначальника ОМВД по оперативной работе Александр Огнев сразу называл происшествие неоднозначным: возможно, деньги из салона автомобиля забрал случайный прохожий, а не водитель, с которым у «потерпевшего» якобы  произошел конфликт. Удалось найти лишь одну запись регистратора, но «драки» на ней не оказалось. И и теперь понятно, почему.

В ходе расследования дела престарелые Бонни и Клайд признались в хищении денежных средств ООО «Хорос», а также в инсценировке преступления, обратились с явкой с повинной.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. Причиненный ООО «Хорос» материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Суд приговорил Андрея Черных по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком в 1 год).

Антонине Черных назначено наказание по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца (условно с испытательным сроком в 1 год).


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Как можно доверять маразматическим пенсионерам заниматься инкассацией?

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