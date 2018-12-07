Скалывать снежные накаты на дорогах требует у власти Бердска губернатор

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проводят разбирательство по условиям содержания дороги, на которой 6 декабря произошло столкновение грузовой «Газели» и маршрутного такси.

Как сообщили в министерстве, специалисты ведомства связались с местными властями по поводу ДТП с пострадавшими, которое произошло 6 декабря в Бердске на пересечении ул. Песчаной на ул. Попова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в дорожной аварии пострадали четыре пассажирки. 60-летняя женщина сломала ногу.

В муниципалитете уточнили, что причину происшествия определяет ГИБДД, но, по оперативным данным, на этом участке дороги был снежный накат, который в настоящее время дорожники ликвидировали и обработали поверхность противогололедными материалами. Минтранс региона рекомендовал властям Бердска тщательней следить за содержанием автодорог, в особенности на перекрестках и на других потенциально аварийно-опасных участках.

Кроме того, в министерстве ежедневно ведется мониторинг содержания других дорог, в особенности тех, на которых участились аварии, в том числе, на Бердском шоссе, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 7 декабря.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский уточнил, что в населенных пунктах владельцами дорог являются органы местного самоуправления. Поэтому ответственность за их содержание лежит именно на местных властях, однако минтранс региона держит ситуацию на контроле.