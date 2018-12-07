КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам трехкомнатную
продам
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

По-братски: 6 млрд рублей инвестирует Россия в Венесуэлу

Платить за регистрацию телефонов обяжут россиян

Замерзли насмерть два человека в Кузбассе

АО «РЭС» призывает соблюдать правила электробезопасности в новогодние праздники

Скрутил номера с Toyota и оставил реквизиты для выкупа 18-летний житель Новосибирска

15,1 млн на перевооружение и капремонт проблемной ЦТП потратит Бердск

Скалывать снежные накаты на дорогах требует у власти Бердска губернатор

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург

Из кризиса Россия может войти в новый кризис

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Скалывать снежные накаты на дорогах требует у власти Бердска губернатор

Минтранс региона приказал улучшить содержание бердских улиц после ДТП с маршруткой, в которой пострадали 4 пассажирки.

7.12.2018 Фото: Сергей Болдырев/АвтоБердск Нет комментариев
 
Скалывать снежные накаты на дорогах требует у власти Бердска губернатор

ДТП с пострадавшими произошло в Северном микрорайоне Бердска

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проводят разбирательство по условиям содержания дороги, на которой 6 декабря произошло столкновение грузовой «Газели» и маршрутного такси.

Как сообщили в министерстве, специалисты ведомства связались с местными властями по поводу ДТП с пострадавшими, которое произошло 6 декабря в Бердске на пересечении ул. Песчаной на ул. Попова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в дорожной аварии пострадали четыре пассажирки. 60-летняя женщина сломала ногу.

В муниципалитете уточнили, что причину происшествия определяет ГИБДД, но, по оперативным данным, на этом участке дороги был снежный накат, который в настоящее время дорожники ликвидировали и обработали поверхность противогололедными материалами. Минтранс региона рекомендовал властям Бердска тщательней следить за содержанием автодорог, в особенности на перекрестках и на других потенциально аварийно-опасных участках.

Кроме того, в министерстве ежедневно ведется мониторинг содержания других дорог, в особенности тех, на которых участились аварии, в том числе, на Бердском шоссе, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 7 декабря.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский уточнил, что в населенных пунктах владельцами дорог являются органы местного самоуправления. Поэтому ответственность за их содержание лежит именно на местных властях, однако минтранс региона держит ситуацию на контроле.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
По-братски: 6 млрд рублей инвестирует Россия в Венесуэлу Платить за регистрацию телефонов обяжут россиян Без горячей воды на 5 дней останутся 18 домов в центре Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика