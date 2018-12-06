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Сломала ногу пассажирка маршрутки №11 в ДТП в Бердске

В пассажирский микроавтобус на скользкой дороге в Северном микрорайоне врезалась грузовая «газель». Все четверо находившихся в салоне пассажиров получили травмы.

6.12.2018 Фото: Сергей Болдырев/АвтоБердск Нет комментариев
 
Сломала ногу пассажирка маршрутки №11 в ДТП в Бердске

На месте ДТП

Маршрутка №11 попала в аварию в Бердске 6 декабря. Известно о четырех пострадавших женщинах, одна из них доставлена в больницу с переломом ноги. Авария с участием грузовой газели и пассажирского микроавтобуса произошла на повороте с ул. Водобачной на ул. Попова в Северном микрорайоне.

-Грузовик, поворачивая с Водобачной на Попова, врезался в двигавшуюся ему навстречу маршрутку №11. От мощного удара груженой грузовой «газели» в пассажирский микроавтобус с пассажирами, последнего откинуло на обочину, – сообщает «АвтоБердск». — Более остальных травмирована пожилая пассажирка, сидевшая рядом с местом удара грузовика. Медики скорой помощи констатировали у пенсионерки открытый перелом правой ноги. У трех других пострадавших пассажирок, по словам инспекторов ГИБДД, медиками констатированы, соответственно, «ушиб мягких тканей лица, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки».

Сотрудники ГИБДД отметили «неблагоприятные дорожные условия» на месте аварии. Участники ДТП охарактеризовали эту «неблагоприятность» проще:

— Голимый лед, дорога песком не обработана.

Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, авария с участием пассажирского транспорта произошла в 14.30. По предварительной информации, грузовой автомобиль следовал по улице Песчаной и при повороте столкнулся с пассажирским, следовавшим по улице Попова.

В результате аварии травмы получили четверо пассажиров маршрутного такси, 60-летняя женщина госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.


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