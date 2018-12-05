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В отпуск за свой счет отправляет работников руководство «Мастер и К» в Бердске

Работники переживают, что время простоя им никто не оплатит. В отделе труда мэрии и центре занятости населения о прекращении производства не в курсе.

5.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 15 коммент.
 
В отпуск за свой счет отправляет работников руководство Мастер и К в Бердске

Предприятие «Мастер и К» существует на рынке Бердска 24 года

После публикации материала о возможном банкротстве и рейдерском захвате ООО «Мастер и К» в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 3 декабря написал работник предприятия, пожелавший остаться инкогнито.

-То, что Клинков воюет с инвесторами, в первую очередь касается работников предприятия. На прошедшей неделе половина предприятия не работала в понедельник. Принудительно заставили взять административный отпуск. Затем отработали три дня подряд. В четверг было объявлено, что пятница — нерабочий день. «У кого есть дни отпуска, может оформить его на один день. У кого нет — пишите административный», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник «Мастер и К». — В нерабочую пятницу в рассылке группы в Вацап пришла информация о том, что и понедельник нерабочий день. В прошедший понедельник, 3 декабря, от руководства пришло новое сообщение — все пять дней недели будут нерабочими. Причиной называется передача материальных ценностей между инвесторами. Вероятнее всего, в службу занятости за три дня до этого, как положено по законодательству РФ, руководство не сообщало. По всей видимости, время простоя по Трудовому кодексу РФ оплачивать тоже никто не собирается, а это не менее 2/3 от средней заработной платы. И это далеко не первый такой случай, просто потом дадут подписать административный отпуск на пять дней. И при Полозкове (уволенный недавно директор «Мастер и К» — прим. ред.) было то же самое, но тогда не было материалов для работы производства.

При личной встречи аноним, назовем его Владимиром, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что за последний год численность штата сократилась на 200 человек. По его словам сотрудникам было предложено уволиться по собственному желанию, а в случае отказа его назначали на низшую должность. В доказательство своих слов он показал редакции переписку в Вацап-группе предприятия между его сотрудниками и руководством.

-У всех кредиты, ипотеки и семьи. Кто будет отбивать поддоны за 15 000 рублей? Все молча уходили с предприятия в поисках более высокооплачиваемой работы, — размышляет Владимир.

Он отметил, что в «Мастер и К» участились визиты потенциальных инвесторов. Сегодня на предприятии нет проблем — на прошлой неделе был большой завоз пиломатериала.

-Этого хватит недели на две. Были случаи, когда постоянный клиент хотел оформить заказ, а у нас просто не из чего было делать! В итоге он привез свой материал, а мы с коллегами изготовили двери и стеновые панели. Бывало и так, что мы работали сутками. Все нестабильно, — резюмировал инкогнито.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась в службу занятости населения Бердска, чтобы узнать, в курсе ли они о событиях, происходящих в «Мастер и К»? Как оказалось, в ЦЗН не поступало никаких сообщений от руководства компании о массовом сокращении штата или о приостановке производства.

Начальник отдела труда администрации Бердска Маргарита Янина также сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что от руководства компании никаких уведомлений не поступало.

-В первый раз слышу такую информацию, к нам никто не обращался. Мы подведомственный отдел и у нас нет полномочий инициировать проверку в ООО «Мастер и К». Думаю, что если такая ситуация действительно имеет место быть, то работникам нужно обращаться в прокуратуру Бердска или в новосибирскую инспекцию по охране труда, — посоветовала бердчанам Маргарита Янина.

Собственник компании «Мастер и К» Сергей Клинков комментировать сообщение анонимного сотрудника фирмы не пожелал, адресовав редакцию «Курьер. Среда. Бердск» к нынешнему директору предприятия Сергею Алейникову. Однако секретарь приемной «Мастер и К» Кристина не смогла связать редакцию с начальством:

-Сергей Анатольевич не сможет с вами пообщаться ни сегодня, ни завтра. В следующий понедельник, 10 декабря, он будет готов к встрече.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» всегда на связи и готова выслушать комментарий руководства «Мастер и К» в любое время.

Продолжение — в ближайшее время.


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(15) Комментариев

  1. Аноним

    Современное неругательное слово «пипец»…Много знакомых там добывали на пропитание.

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  2. Новый мэр

    ну ну стабильность и экономический рост :-D

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  3. Аноним

    Этого и следовало ожидать. 90-е отдыхают.Новые русские бандиты вообще без тормозов подтерлись даже понятиями :-D Наверное будет новый кодекс чести. Глава Росгвардии пример показал :-D

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  4. Бердчанин

    Не нас ли с вами, бердчане,недавно пыталась рассмешить администрация города о радужных перспективах развития экономики города и создания новых рабочих мест в 2019 году? Одна болтовня и непрофессионализм прет от администрации города.

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  5. Элпис

    У меня муж там работает, последнее время у них часто практикуется, когда нет работы — оформляют отпуск на несколько дней. На этой неделе у них нет работы совсем, муж последние оставшиеся 3 дня отпуска оформил и 1 день административный взял… Что будет дальше — неизвестно. Зарплату выдают маленькими частями. Осталось получить 3700 руб, перечислили 2100 руб, остальные неизвестно когда, сегодня уже 5 декабря, денег нет. У нас ипотека, постоянные задержки зарплаты, за просрочку банк мозг выносит. Да здравствует пенсионная реформа! Уничтожение народа! Коммунальные тарифы растут без опозданий! Кто ответит на вопрос, как жить людям???? Особенно предпенсионного возраста?

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  6. Элпис

    Зарплату задерживают постоянно! В открытую выступать никто не решается. Молодые работники уходят в поисках другой работы, а тем кому осталось 2-3 года до пенсии помалкивают. А у руководства предприятия совести нет и не будет, им плевать на людей! В отделе кадров весь стол заложен не подписанными заявлениями на отпуски, так как и мастеров нет на месте…. Когда наши мужчины получать свои гроши?????

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  7. Шалфей

    , а там к людям так и относятся. Как к скоту..говорят-проявите лояльность поработает неделю по 12.чтоб вам зп была вовремя. всемнормализуется а спустя неделю эту начинают поодному вызывать и предлагать заяву по собственному написать. Такая там политика.так было со мной и многими сотрудниками осенью 2017 …просто сказали ты молод ищи работу тут делать нечего.пиши…коекто подписал а потом забрал свою заяву так там такой прессинг на чела начался со стороны главы по безопасности…вплоть до угроз что тебе тут работать не дадут. Были с делать премии за любой касяк…я нашол место вышеоплпачиваеимое и ушол от туда и уже год ненарадуюсь..советую и остальным свалить и не ждать маны небесной. Им на людей насрать ю.хватит терпеть работы везде много просто нужно найти свое .

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  8. Аноним

    Я тоже там работала почти три года ,уже второй год пошел как меня сократили,и не одну меня человек так 30.

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