Сергей Клинков: Я предотвратил рейдерский захват «Мастер и К» в Бердске

Одна из старейших компаний по производству дверей и стеновых панелей, которой гордились не только бердчане, но и губернаторы Новосибирской области, на грани банкротства. По мнению бывшего генерального директора ООО «Мастер и К» Игоря Полозкова, новая команда управленцев намеренно вводит предприятие, в котором сегодня работают 400 человек, в процедуру банкротства. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» он рассказал сегодня, 29 ноября.

-Сегодня в структуру управления компании пришла новая команда, которая поставила цель не развивать предприятие, а обанкротить его. Это приведет к некому коллапсу — около 400 человек окажутся не у дел. Собственник «Мастер и К» Сергей Клинков привел эту команду. Меня не так давно уволили из «Мастер и К» по статье, незаконно, я собираюсь свои права отстаивать, — сообщил Игорь Полозков, который проработал в качестве генерального директора на предприятии с октября 2016 года.

По его словам, Клинков был увлечен другим проектами, в частности «Селигер». На все заработанные и получаемые кредитные ресурсы он скупал земли вблизи озера Селигер.

-Проект , к сожалению, оказался некоммерческим и обратной связи не дал. Финансовая помощь этого проекта подорвала существующий на тот момент финансовое положение компании «Мастер и К». Начались проблемы, оборотки стало не хватать. В июне 2017 года предприятие практически остановилось. Господин Клинков на постоянной основе занимался поиском инвесторов, пытался продать предприятие, то привести инвестора, чтобы работать с ним в партнерских отношениях. Такой инвестор нашелся, — вспоминает Полозков.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Николаевич, инвестор вливал деньги в предприятие. Благодаря привлеченным инвестициям производство начало налаживаться, была погашена задолженность по зарплате за два месяца, существенная часть просроченных задолженностей по налогам, а также основные долги поставщикам.

-Помимо прочего инвестор изначально хотел покупать компанию, но, оценив ее состояние, отказался от этой мысли. Но Клинков уговорил его поработать по инвестиционной схеме. Позже на инвестора вышел банк и была разработана некая трехсторонняя схема финансового оздоровления предприятия. Так как предприятие брало большое количество кредитов в 2015-2016 году, их сумма составляла почти 800 миллионов рублей. Предприятию нечем было оплачивать эти кредиты, а все имущество было заложено в банке. В рамках соглашения предполагалось, что банк продавал все заложенное имущество заинтересованным лицам, — рассказал Полозков.

По его мнению, Клинкова схема не устроила и он решил пойти «мошенническим путем». Привел в «Мастер и К» новую компанию, во главе которой стоял Сергей Оленников.

-Когда-то Оленников работал чиновником, но его осудили за растрату, также он участвовал в банкротстве компании «Красный Яр». Меня убрали с должности директора, инвестору деньги возвращать не хотят и готовят предприятие к процедуре банкротства, — уверен Игорь Полозков.

Он отметил, что до момента совершения сделки по финансовому оздоровлению, был подписан график гашения процентов банка. Новые проценты были гораздо ниже существующих. По словам Полозкова новая команда зашла в составе 85 человек — финансисты, юристы, бухгалтеры, которые сразу начали отодвигать от процесса действующих управленцев.

-Как только на предприятии появилась новая команда, первым делом, что она сделала, — перестала обслуживать минимальную часть тех кредитов, которые есть. По истечении трех месяцев на предприятии автоматически объявляют процедуру банкротства. Уволили меня, финансового директора, следующий, думаю, коммерческий директор. Производством никто не занимается. Отношение с инвестором не выстраиваются. Предприятие начало работать на 60-70% своих мощностей. В ближайшее время работа будет приостановлена. На людей им чихать с колокольни. Будет запускаться процедура банкротства. Назначат своего конкурсного управляющего, который позволит этим ребятам выкупить имущество по минимально возможной цене и на его же перепродаже заработают. Цель у них такая. Я предполагаю, что Клинкову эта схема интересна, он находится в какой-то доле с этими ребятами. От реализации имущества он, вероятно, получит вознаграждение, — предположил бывший гендиректор «Мастер и К».

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» связалась с Виктором Пономаревым, генеральным директор ассоциации производственно-коммерческих предприятий КСК, куда входил «Мастер и К». Как оказалось зря — 5 июля он стал экс-директором КСК.

-Финансовое состояние в «Мастер и К» действительно тяжелое. На прошлой неделе был уволен генеральный директор компании, на этой неделе — финансовый директор. Почему так произошло — я не знаю. Но у меня есть информация, что собственник предприятия сильно болен, — прокомментировал сообщение Игоря Полозкова «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Пономарев.

Старший инспектор бердского Центра занятости населения Светлана Калашникова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что от компании «Мастер и К» не поступало никаких писем либо извещений о сокращении рабочего времени, штата или банкротстве предприятия.

-При незначительном сокращении штата нас должны известить об этом за два месяца. При массовом сокращении работников — за три месяца, — констатировала Светлана Васильевна.

Владелец ООО «Мастер и К» Сергей Клинков заверил «Курьер. Среда. Бердск», что дела у компании идут в гору. Банкротить предприятие никто не собирается. Наоборот, предыдущая команда управленцев состояла в сговоре с банком и инвесторами, которые, по словам собственника, оказались рейдерами.

-Финансовое состояние у предприятия хорошее, мы планируем будущий год. Происходит много приятных вещей. Думаю, что в ближайшее время компания стабилизируется и будет нормально работать. Мы этим занимаемся. Старая команда совместно с рейдерами хотела забрать предприятие. Пришли рейдеры под видом инвесторов, сделали преступное сообщество с менеджерами. Совместно с банком, который заставил нас совершить неправильные действия. Сейчас пришла грамотная команда, которая изучает это все. Есть новые инвесторы, которые готовы верят в предприятие. Мы все эти операции будем проводить на следующей неделе. Сегодня «Мастер и К» — рентабельное предприятие, имеет хорошие возможности, чтобы выжить. Но ребята специально заводили его в банкротство, хотели его забрать до копеечки. Я год жил в Бердске, чтобы почистить предприятие. Полозков пытался слить компанию рейдерам, осуществлял финансовые махинации, откаты, подписывал документы, которые не имел права подписывать, — констатировал Клинков.

Стоит отметить, что ни Игорь Полозков, ни Сергей Клинков в правоохранительные органы не обращались. Полозков об этом думает, а собственник «Мастер и К» сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что обращаться в полицию не будет — он «не хочет ругаться с Полозковым». Сергей Клинков заверил: опасаться работникам нечего, компания будет работать.

Продолжение — в ближайшее время.