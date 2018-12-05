Мэр Бердска: Инвалидам нужные не только концерты, но и парковки

С благотворительной акции «Всем миром» стартовала декада инвалидов в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 20 ноября по 1 декабря в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики, профессионального образования прошли благотворительные ярмарки, презентации, мастер-классы, спортивные состязания, концерты. В общей сложности в благотворительной акции участвовали более 250 человек. В качестве зрителей-неравнодушных бердчан, внесших посильный вклад, было более 20 000 человек. Общая сумма собранных средств в этом году составила 857 тыс. 729 руб. 86 коп. Помощь окажут 44 больным детям-инвалидам.

На совещании чиновников 3 декабря мэр Евгений Шестернин отметил, что в декаду инвалидов нельзя ограничиваться только проведением круглых столов и концертных программ. Есть жизненные вопросы, которые требуют решения.

Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов подчеркнул, что поставлены задачи, связанные с людьми, нуждающимися в помощи. В декаду инвалидов будут проведены круглые столы, на которых будут говорить о проблемах, стоящих перед обществом, о помощи инвалидам.

— На этой неделе мы работаем с управляющими компаниями, многоквартирными домами для того, чтобы было серьезное отношение к жителям-инвалидам. Это не только пандусы, это и подходы к домам, и очистка территории. В рамках программы «Комфортная городская среда» выполнялся ряд мероприятий, направленный на такую категорию жителей. Это выполнение парковочных карманов и мест с установкой знаков для инвалидов. Это еще и безбарьерная среда, чтобы любой инвалид мог попасть в торговые и социальные объекты. На сегодняшний день стоит задача установить маячки на территории города и в местах проживания инвалидов по зрению, — подчеркнул Носов.

Каждый диалог за круглым столом должен завершиться конкретными направлениями работы, подвел итог разговора мэр.