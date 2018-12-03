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Собрали 857 тыс. рублей для больных детей на акции «Всем миром» в Бердске

Материальную помощь окажут 44 бердским семьям, воспитывающим детей с особенными возможностями здоровья и тяжелобольных детей.

3.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Собрали 857 тыс. рублей для больных детей на акции «Всем миром» в Бердске

Благотворительная акция «Всем миром» проводится в Бердске с 2013 года

Традиционная городская благотворительная акция «Всем миром» для помощи детям-инвалидам и их семьям прошла прошла с 20 ноября по 1 декабря Бердске.

В это время в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики, профессионального образования прошли благотворительные ярмарки, презентации, мастер-классы, спортивные состязания, концерты. В общей сложности в мероприятиях участвовали более 250 человек. В качестве зрителей-неравнодушных бердчан, внесших посильный вклад, было более 20 000 человек.

По словам начальника управления образования Жанны Тузовой, на оргкомитете решили, что помощь будет оказана 44 детям, которые в ней нуждаются. В ходе акции работали 10 площадок. Семь — на базе общеобразовательных учреждений, две — на базе учреждений культуры и одна — в политехническом колледже. Общая сумма собранных средств в этом году составила 857 тыс. 729 руб. 86 коп.

— Очень важно, что в эти дни обратили внимание на семьи, воспитывающие детей с особенными возможностями здоровья, тяжелобольных детей. В трудную минуту мы протянули им руку помощи. С 2103 года акция собрала около 2 млн рублей. За эти годы почти 200 детей получили адресную помощь, — сообщила на совещании чиновников 3 декабря Жанна Тузова.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Патриоты собирали или 30% оставшихся?Уточните плиз.Интересно как это возможно в такой богатой стране,где денег нет но вы держитесь :-!

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